100 pali in cemento per la frana di via Marignano. Strada chiusa per 45 giorni

Sono entrati nel vivo i lavori di messa in sicurezza della frana di via Marignano a Rimini, un intervento post alluvione 2023 finanziato con fondi PNRR e affidato alla Cooperativa Braccianti Riminese nell'agosto scorso. Dopo la fase preliminare, il cantiere entra nella fase operativa più importante: la realizzazione di una palificata di consolidamento composta da oltre 100 pali in cemento armato, ciascuno di 80 centimetri di diametro e 16 metri di profondità. Parallelamente saranno eseguite opere di regimazione delle acque meteoriche per garantire la stabilità definitiva del versante.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, via Marignano sarà chiusa al transito dal 5 novembre al 19 dicembre. Resterà comunque garantito l'accesso ai residenti e alle attività agricole presenti lungo la stessa via e via del Tario. Al fine di minimizzare i disagi al trasporto pubblico, sarà attivata una fermata provvisoria in via Santa Cristina, nel piazzale retrostante la scuola primaria al civico 120, e rimarrà operativa la fermata scuolabus in via Marignano dopo l'intersezione con via Dogana.