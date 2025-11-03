  
dal 4 al 7 novembre

Davide Frisoni porta ad Ecomondo il ciclo di opere "In/Naturale"

In foto: un'opera di Davide Frisoni
un'opera di Davide Frisoni
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 3 Nov 2025 15:12 ~ ultimo agg. 16:00
L'Arte Contemporanea Incontra la Green, Blue e Circular Economy. Si intitola “IN/NATURALE”, il ciclo di opere realizzate dall'artista riminese Davide Frisoni. In occasione della 28ª edizione di Ecomondo alla Fiera di Rimini sarà esposto per la prima volta al pubblico. La mostra, ospitata al Padiglione B8, propone una profonda riflessione visiva sul delicato e complesso rapporto tra Uomo e Natura nell'era contemporanea. Attraverso una serie di tele, l'artista invita i visitatori a interrogarsi sulle dinamiche di interazione, sfruttamento e simbiosi tra l'azione umana ("IN") e il mondo naturale ("NATURALE").

"L'arte ha il potere di sensibilizzare e avviare il dibattito su temi fondamentali. L'arte e la tutela dell'ambiente naturale stabiliscono un dialogo armonioso, superando la necessità di atti violenti che ostacolino la crescita della consapevolezza collettiva. Esporre ‘IN/NATURALE’ a Ecomondo non è solo un omaggio alla sostenibilità, ma un monito visivo/culturale: il futuro del nostro pianeta dipende dal riequilibrio del legame tra l'uomo e l'ambiente," dichiara l'artista. Le opere, esposte per la prima volta in assoluto, sono accessibili a tutti i visitatori della fiera.
