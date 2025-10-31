Ecco qual è il gruppo che sta trattando l’acquisto del Rimini F.C.

È Campari Group a trattare con Giusy Anna Scarcella per l’acquisto del Rimini F.C.

La trattativa va avanti ormai da un paio di settimane e adesso sarebbe arrivata alla fase clou, con continui incontri per limare gli ultimi dettagli.

Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto player a livello globale nel settore degli spirits di marca, con un portafoglio di oltre 50 marchi premium e super premium. Conta 24 siti produttivi in tutto il mondo e una rete distribuita propria in 27 Paesi (i suoi prodotti vengono distribuiti comunque in oltre 190 Paesi, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe).

La sede principale è in Italia, a Sesto San Giovanni. Sono circa 5mila i lavoratori impiegati nel Gruppo.

Il proprietario di maggioranza del gruppo Campari è la famiglia Garavoglia (presidente è Luca Garavoglia), attraverso la holding Lagfin. Il gruppo ha archiviato il 2024 con vendite per 3 miliardi e 70 milioni.

Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001.

Capari Group non è mai stato proprietario di una società sportiva, ma negli ultimi anni si è avvicinato al mondo del pallone: nella passata stagione è stato main sponsor, con il suo prodotto “Cynar Spritz”, del Venezia, in serie A, ed è partner dell’Inter. Inoltre la scorsa estate il nome del gruppo è stato avvicinato alla nuova Spal, anche se poi non se n’è fatto niente.

L’interesse per il Rimini potrebbe essere legato alla volontà di consolidare il brand nel centro-nord Italia guidando, tra l’altro, il club di calcio di una delle capitali europee del turismo.

Campari Group non sarebbe tra i grandi gruppi contattati dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che alla sua domanda su un interesse ad acquisire la Rimini Calcio gli avrebbero risposto, secondo quanto riferito dallo stesso primo cittadino nel Consiglio Comunale di giovedì sera, con una “rispettosa” risata (leggi notizia).

I tifosi biancorossi si augurano quindi che il famoso slogan di Campari, “Red Passion”, si possa presto trasformare, almeno sotto l’Arco d’Augusto, in “Red White Passion”.