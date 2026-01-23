Piccoli Mondi: la rassegna di concerti e teatro per famiglie

La quarta edizione di "Piccoli Mondi", rassegna di concerti e teatro per famiglie, entra nella parte finale della stagione. Si inizia domenica 25 gennaio con “Mettici il cuore” di Nina Theatre, uno spettacolo di teatro di figura senza parole, in stile cabaret, rappresentato in 21 nazioni nel mondo, dalla Turchia alla Spagna, Olanda, Germania, Cina e Taiwan. Oggetti comuni e pupazzi si trasformano, tra le mani dell’attrice, in personaggi ricchi di ironia, tenerezza e fantasia. Lo spettacolo è composto da una serie di brevi quadri, divertenti e poetici, in cui ogni storia evoca emozioni con leggerezza e ironia. L’appuntamento è per le ore 17 alla Nuova Sala Africa di Riccione. La rassegna si chiuderà domenica primo febbraio, con il concerto “Dolly, storia di Dolores O’Riordan” con Francesca R. Perrotta, che si terrà alle 17.00 presso la Nuova Sala Africa di via Gramsci, 39, a Riccione. Il costo dell'ingresso è di 7 euro.