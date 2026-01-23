Il 30gennaio
Omicidio Paganelli. Fissata l'udienza al Riesame per la scarcerazione Dassilva
In foto: Louis Dassilva
di Redazione
1 min
Ven 23 Gen 2026 11:23 ~ ultimo agg. 15:30
Si terrà venerdì 30 gennaio alle 9.30 la nuova udienza al Tribunale della Libertà di Bologna sulla scarcerazione di Lousi Dassilva. La Cassazione aveva infatti accolto nell'ottobre scorso il ricorso presentato dai legali del 35enne senegalese a processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli. In particolare la Suprema Corte invita i giudici del Riesame a fornire un'adeguata motivazione sull'attendibilità del dichiarato di Manuela Bianchi, che, una volta indagata dalla Procura di Rimini per favoreggiamento personale, aveva cambiato versione puntando il dito contro l'ex amante.
