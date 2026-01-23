  
Su esperienza nodi salute

A Rimini arriva il Master in salute comunitaria. Prima lezione al Campus

In foto: Nodi Territoriali della Salute
Nodi Territoriali della Salute
di Redazione   
Ven 23 Gen 2026 08:43 ~ ultimo agg. 08:53
Tempo di lettura 2 min
Rimini debutta il primo Master in Salute comunitaria, incentrato sull'esperienza dei Nodi territoriali di salute. Si tratta, sottolinea il Comune, del "tassello formativo fondamentale del Piano di contrasto alle diseguaglianze del Distretto di Rimini: un'azione strategica che completa e qualifica l'apertura delle Microzone e dei Nodi".
"La formazione in salute pubblica e il ruolo degli operatori sanitari" è il titolo della lezione inaugurale del nuovo percorso formativo in programma all'aula magna del Campus di Rimini. Una mattinata che verrà poi chiusa dall'intervento del direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori. Il Master "rafforza la scelta fatta dall'amministrazione di investire con convinzione su un modello inedito come quello dei Nodi territoriali", ribadisce l'assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda. E basato su equità, prossimità e integrazione tra servizi sociali e sanitari.
L'obiettivo del Master è formare i professionisti della sanità territoriale, fornendo gli strumenti per intervenire sui meccanismi sociali e relazionali che influenzano la salute; ricoprire ruoli chiave nei nuovi modelli di sanità di prossimità, rendere l'assistenza accessibile e radicata nella comunità, avvicinando i servizi. Anche il modello didattico sarà innovativo, anche grazie alla collaborazione con università di Brasile, Portogallo e Spagna, ong e organizzazioni del terzo settore.

