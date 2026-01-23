  
fino al 6 febbraio

Il curling a Rimini: al centro Le Befane una pista per giocare

la pista alle Befane
di Redazione   
Ven 23 Gen 2026 10:58 ~ ultimo agg. 11:10
Nello spirito delle prossime Olimpiadi di Cortina da oggi, venerdì 23 gennaio, a venerdì 6 febbraio per due settimane il Centro commerciale Le Befane di Rimini ospita una pista di curling pensata in particolare per i più piccoli. L’attività si svolge su una superficie senza ghiaccio vero, consentendo di sperimentare il gioco sicurezza e con attenzione all’ambiente. In programma giochi, sfide, mini partite: e poi medaglie per i vincitori e gadget sportivo per tutti i partecipanti e fino a esaurimento scorte.

La pista di curling è aperta con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Nel fine settimana, è presente un orso mascotte di grandi dimensioni, disponibile per le foto con le famiglie.

