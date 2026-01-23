  
da sabato 24 gennaio

Lo smog allenta la presa, cessano le misure emergenziali a Rimini e Riccione

In foto: Rimini
Rimini
di Redazione   
Ven 23 Gen 2026 11:11 ~ ultimo agg. 12:21
A seguito del bollettino Arpae di oggi, venerdì 23 gennaio, cessano da domani sabato 24 gennaio nel comune di Rimini e Riccione le misure emergenziali attivate il 22 gennaio scorso. Il bollettino esce il lunedì il mercoledì e il venerdì. Negli ultimi giorni Rimini è rimasta, di poco, sotto lo soglia limite del Pm10.

