Lo smog allenta la presa, cessano le misure emergenziali a Rimini e Riccione

A seguito del bollettino Arpae di oggi, venerdì 23 gennaio, cessano da domani sabato 24 gennaio nel comune di Rimini e Riccione le misure emergenziali attivate il 22 gennaio scorso. Il bollettino esce il lunedì il mercoledì e il venerdì. Negli ultimi giorni Rimini è rimasta, di poco, sotto lo soglia limite del Pm10.