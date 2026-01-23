da sabato 24 gennaio
Lo smog allenta la presa, cessano le misure emergenziali a Rimini e Riccione
In foto: Rimini
di Redazione
1 min
Ven 23 Gen 2026 11:11 ~ ultimo agg. 12:21
A seguito del bollettino Arpae di oggi, venerdì 23 gennaio, cessano da domani sabato 24 gennaio nel comune di Rimini e Riccione le misure emergenziali
Altre notizie
di Redazione
Liceo Giulietta Masina
Il vento d'autunno: gli studenti raccontano la storia di Qiu Jin
di Redazione
60 negozi coinvolti
Giocattolo sospeso: oltre 3000 giocattoli regalati da Città del sole
di Redazione
Meteo Rimini