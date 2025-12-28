Mamma e due neonate coinvolte in un incidente nel riccionese

Due neonate e la loro mamma sono state coinvolte nel pomeriggio del 27 dicembre in un incidente stradale avvenuto nel riccionese. Fortunatamente, solo tanta paura ma nessuna grave conseguenza. Dai primi riscontri, sembra che l'impatto sia avvenuto intorno alle 16 sulla Statale 16 all'altezza della rotonda dei Pianeti. La donna spingeva il passeggino con le due bimbe di appena nove mesi quando è sopraggiunta un'auto fortunatamente a velocità non elevata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La mamma e le neonate sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Lievi le conseguenze