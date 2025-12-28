  
Indietro
menu
menu

Fortunatamente nulla di grave

Mamma e due neonate coinvolte in un incidente nel riccionese

In foto: l’ospedale Ceccarini di Riccione
l’ospedale Ceccarini di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 28 Dic 2025 14:37 ~ ultimo agg. 29 Dic 08:22
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Due neonate e la loro mamma sono state coinvolte nel pomeriggio del 27 dicembre in un incidente stradale avvenuto nel riccionese. Fortunatamente, solo tanta paura ma nessuna grave conseguenza.  Dai primi riscontri, sembra che l'impatto sia avvenuto intorno alle 16 sulla Statale 16 all'altezza della rotonda dei Pianeti. La donna spingeva il passeggino con le due bimbe di appena nove mesi quando è sopraggiunta un'auto fortunatamente a velocità non elevata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La mamma e le neonate sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Lievi le conseguenze 

 

Altre notizie
il Municipio di Montefiore Conca
Adeguamenti alle tariffe

Montefiore: servizi confermati ma l'Irpef sale allo 0,8%
di Redazione
Convegno
cescot rimini

Amministrazione e front office. Al via tre percorsi formativi
di Redazione
Il derby romagnolo al Tc Riccione, da sinistra Tommaso Filippi ed Enea Vinetti
Al Tennis Club Riccione

Quarti di finale nel segno dei giovani nel 7° Memorial “Piero Serafini”
di Icaro Sport
FOTO
Beatriz Colombo
Attacco alla Regione

Rischio idrogeologico. Colombo (Fdi): vergognoso rimpallo di responsabilità
di Redazione
l’incendio al Castello
Pubblicata l'ordinanza

I divieti di Capodanno: stop a vetro e spray al peperoncino. Musica fino alle 3
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO