Fortunatamente nulla di grave
Mamma e due neonate coinvolte in un incidente nel riccionese
In foto: l’ospedale Ceccarini di Riccione
di Redazione
1 min
Dom 28 Dic 2025 14:37 ~ ultimo agg. 29 Dic 08:22
Due neonate e la loro mamma sono state coinvolte nel pomeriggio del 27 dicembre in un incidente stradale avvenuto nel riccionese. Fortunatamente, solo tanta paura ma nessuna grave conseguenza. Dai primi riscontri, sembra che l'impatto sia avvenuto intorno alle 16 sulla Statale 16 all'altezza della rotonda dei Pianeti. La donna spingeva il passeggino con le due bimbe di appena nove mesi quando è sopraggiunta un'auto fortunatamente a velocità non elevata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La mamma e le neonate sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Lievi le conseguenze
Altre notizie
Al Tennis Club Riccione
Quarti di finale nel segno dei giovani nel 7° Memorial “Piero Serafini”
di Icaro Sport
FOTO
Attacco alla Regione
Rischio idrogeologico. Colombo (Fdi): vergognoso rimpallo di responsabilità
di Redazione
Pubblicata l'ordinanza
I divieti di Capodanno: stop a vetro e spray al peperoncino. Musica fino alle 3
di Redazione
Meteo Rimini