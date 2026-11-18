Sono i Blitz i vincitori di La casa della fata turchina, nome scelto per la call promossa dal Collettivo L’Attico e rivolta a giovani progetti musicali. La band si è aggiudicata l’opportunità di intraprendere una residenza musicale creativa di quattro giorni, un’occasione di ricerca, sperimentazione e confronto artistico che culminerà con un concerto speciale. I Blitz infatti saranno i protagonisti dell’apertura di L’Attico Club Temporaneo 2026, la rassegna ideata dal Collettivo in collaborazione con il Comune di Rimini, in programma al Teatro degli Atti dal 18 al 26 dicembre.

La band inaugurerà il cartellone di questa terza edizione della rassegna con un live durante il quale presenteranno al pubblico il lavoro sviluppato nel corso della residenza: un momento di restituzione e condivisione del percorso creativo, in cui la musica diventa il risultato di un'esperienza di crescita e produzione artistica.

La call pubblica, rivolta ai musicisti, musiciste e gruppi under 30, ha raccolto numerose candidature, offrendo al Collettivo l'opportunità di entrare in contatto con una scena musicale giovane e ricca di proposte interessanti. Accanto ai vincitori, la selezione ha fatto emergere altri due progetti di particolare valore, che il Collettivo ha deciso di valorizzare invitandoli a partecipare alla serata inaugurale.

Si tratta di Larice, progetto musicale di Mattia Orecchini, e di Joe di Palma Trio, giovane musicista di appena 15 anni, il cui talento ha colpito la commissione al punto da meritare un riconoscimento speciale, fuori gara. Entrambi apriranno il concerto inaugurale di L’Attico Club Temporaneo 2026, contribuendo a dare forma a una serata che mette al centro la nuova musica, la ricerca e la possibilità di offrire spazio e visibilità a percorsi artistici emergenti.

Il titolo della call, La casa della fata turchina, è legato alla figura ispiratrice della prossima edizione della rassegna, Carlo Collodi, in occasione del bicentenario della nascita.

“Con La casa della fata turchina il Collettivo L’Attico rinnova il proprio impegno nel sostenere la creatività delle nuove generazioni, promuovendo occasioni concrete di incontro, sperimentazione e produzione musicale indipendente – spiegano il Collettivo L’Attico - Un progetto che non si limita a selezionare nuovi talenti, ma prova a costruire le condizioni perché possano esprimersi, svilupparsi e incontrare il proprio pubblico”.