Arte contemporanea. Annamaria Bernucci e Matteo Sormani a Dobbiamo Parlare!2.0”

Arte contemporanea tra tradizione, innovazione e nuove sfide: Annamaria Bernucci e Matteo Sormani ospiti del video podcast “Dobbiamo Parlare!2.0”

Qual è oggi il ruolo dell'arte contemporanea? Come cambia il rapporto tra artisti, istituzioni e pubblico nell'era digitale? E quali opportunità offre il territorio riminese? Sono alcune delle domande al centro della nuova puntata di “Dobbiamo Parlare!2.0” il video podcast live a cura di Alexia Bianchi sul mondo della cultura, dedicata ad una riflessione sull'arte contemporanea e al suo linguaggio in continua evoluzione, capace di creare connessioni, stimolare il pensiero e contribuire alla crescita culturale di una comunità.

l'incontro

Ad ospitare il nuovo appuntamento è Augeo Art Space, la galleria d'arte situata nel cuore del centro storico di Rimini, all'interno del seicentesco Palazzo Spina. Protagonisti dell'incontro sono Annamaria Bernucci, storica dell'arte con una lunga esperienza nelle istituzioni culturali e museali del territorio, e Matteo Sormani, direttore artistico, gallerista e ideatore di progetti dedicati alla promozione degli artisti contemporanei. Due percorsi differenti, quello pubblico e quello privato, che offrono prospettive complementari sul sistema dell'arte.

Il confronto affronta il ruolo di musei e gallerie nella vita culturale della città: Annamaria ripercorre la propria esperienza, dalla Galleria Santa Croce di Cattolica ai Musei Comunali di Rimini, ricordando in particolare la vivacità culturale legata alla Biennale del Disegno. Matteo Sormani racconta invece la nascita di Augeo Art Space, progetto concepito per valorizzare il centro storico riminese e favorire il dialogo tra artisti locali e internazionali. Se le istituzioni pubbliche hanno il compito di tutelare e rendere accessibile il patrimonio culturale, le gallerie private affiancano alla promozione artistica una dimensione commerciale, fondamentale per sostenere il lavoro degli artisti.

Uno dei temi centrali riguarda la trasformazione dei musei, sempre più chiamati a essere luoghi di incontro, partecipazione e crescita collettiva, oltre che di conservazione. Un'evoluzione che deve però confrontarsi con la scarsità di risorse economiche e umane e con il fenomeno delle grandi mostre di richiamo mediatico, capaci di attrarre pubblico ma non sempre di garantire proposte culturali di qualità. Ampio spazio viene dedicato alla rivoluzione digitale, che ha profondamente modificato il modo di promuovere e fruire l'arte: social network e piattaforme online offrono oggi nuove opportunità di visibilità, soprattutto agli artisti emergenti. In questo contesto si inserisce Art Preview, la piattaforma web ideata da Matteo nel 2018 per accompagnare gli artisti nella costruzione della propria carriera e favorirne la crescita internazionale, attraverso strumenti digitali ed esperienze espositive. Una visione che trova espressione anche nel progetto Gradara Contemporanea, nato per mettere in relazione il territorio con la scena artistica internazionale.

Non manca una riflessione sull'intelligenza artificiale, destinata a trasformare anche il settore artistico: tra nuove possibilità creative e interrogativi legati al diritto d'autore, emerge la necessità di considerare queste tecnologie come strumenti al servizio della creatività umana, accompagnandone lo sviluppo con regole e tutele adeguate. Il confronto si conclude con uno sguardo al territorio riminese, che negli anni ha dimostrato una crescente vitalità culturale grazie all'impegno delle istituzioni e delle realtà indipendenti: restano tuttavia importanti margini di crescita, soprattutto nella capacità di sostenere l'arte contemporanea e offrire agli artisti locali occasioni di confronto nazionale e internazionale.

Buon ascolto e buona visione!

La nuova puntata del video podcast è disponibile su:

YouTube

https://youtu.be/wT_IOqQXqBQ?si=4Eb1kPCSd74vf7BS