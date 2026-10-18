Aggrediscono un cliente, poi lo spray al peperoncino: locale evacuato

Un'aggressione mirata e fulminea quella avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'interno del Birrodromo di Riccione, dove quattro giovani hanno fatto irruzione nel locale dall’ingresso sul lato ferrovia, dirigendosi verso un cliente. Non una rissa generalizzata, dunque, ma un attacco diretto nei confronti di un giovane che poi ha coinvolto anche due o tre persone nelle immediate vicinanze.

Le immagini del sistema di videosorveglianza documentano con precisione la sequenza, iniziata alle 00:07:38 e conclusasi alle 00:07:58. A trasformare un episodio di violenza circoscritto in una situazione di emergenza è stato però l’utilizzo, da parte di uno degli aggressori, di uno spray al peperoncino. La sostanza urticante si è rapidamente diffusa negli ambienti del locale, provocando lacrimazione e difficoltà respiratorie anche a numerosi clienti completamente estranei all'accaduto. Immediata la reazione del personale del Birrodromo, che ha assistito le persone in difficoltà e provveduto ad aprire tutte le porte, comprese le uscite di emergenza, per consentire un deflusso rapido e ordinato verso l’esterno.

La proprietà ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti del caso. Nel giro di circa venti minuti la situazione è tornata sotto controllo e il locale ha potuto riprendere regolarmente la propria attività. Le telecamere hanno ripreso tutto. Il Birrodromo, infatti, dispone da anni di un articolato sistema di videosorveglianza, installato sia negli ambienti interni sia nelle aree esterne, che ha già consentito in diverse occasioni di collaborare con le forze dell’ordine. I filmati dell’aggressione sono stati messi a disposizione dei carabinieri per consentire l’identificazione dei responsabili e l’accertamento delle singole condotte.

Secondo le prime testimonianze raccolte, i quattro giovani coinvolti nell’aggressione sarebbero riccionesi, di età intorno ai 18 anni anni. All’origine dell’episodio potrebbe esserci una controversia personale, forse legata ad una ragazza contesa. Si tratta di circostanze ancora da verificare, sulle quali sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.

"Quello che è successo è inaccettabile. Quattro persone sono entrate nel nostro locale per aggredire un ragazzo, mettendo a rischio la tranquillità e la sicurezza di tutti gli altri clienti, completamente estranei alla vicenda. L’utilizzo di uno spray urticante ha reso ancora più grave un comportamento già di per sé intollerabile. Non intendiamo minimizzare quanto accaduto e non siamo disposti a tollerare episodi del genere", dichiara la proprietà del Birrodromo.

La proprietà ha presentato formale denuncia ai carabinieri di Riccione e si riserva ogni ulteriore azione nelle sedi competenti, anche per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Un impegno che riguarda anche la prevenzione. Da anni, durante la stagione invernale, indicativamente dai primi di novembre alla fine di aprile, il Birrodromo si avvale di due addetti alla sicurezza esterna, incaricati di supportare la gestione dei flussi di ingresso e uscita e di presidiare le aree immediatamente adiacenti al locale.

"Dal 2012 a oggi, al Birrodromo non si sono mai registrate risse o situazioni di insicurezza. Proprio per questo, un episodio che, pur circoscritto a pochi secondi, ha messo a rischio la sicurezza dei nostri clienti, troverà da parte nostra una risposta estremamente ferma, ben superiore alla sua apparente dimensione. Oltre alla denuncia già presentata, intendiamo agire nei confronti dei responsabili, una volta identificati, anche sul piano civile, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli economici e d’immagine. Nessuna tolleranza, nessuna sottovalutazione", conclude la proprietà.