Lite dopo un complimento di troppo alla fidanzata, 27enne colpito con un coccio

Un apprezzamento di troppo alla sua fidanzata, il battibecco e poi l'aggressione terminata con una ferita da arma da taglio alla schiena. E' successo nella notte tra sabato e domenica a Riccione. La coppia di turisti, arrivata nella Perla Verde per trascorrere il weekend, è stata infastidita poco prima delle 2 mentre faceva rientro a piedi in hotel, dalle parti di viale Verdi, da un gruppetto di giovani, pare di nazionalità albanese. Questi ultimi avrebbero rivolto alcuni complimenti volgari e insistiti alla giovane. Il suo ragazzo, un 27enne della provincia di Reggio Emilia, in un primo momento avrebbe fatto finta di niente, poi però ha risposto per le rime al gruppetto. Che si è fatto minaccioso, circondando i fidanzati.

Nel tentativo di difendere la sua ragazza, il 27enne è stato colpito alla schiena da un coccio di bottiglia. Una ferita nella zona delle scapole per fortuna lieve, con conseguente trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione, in codice verde. Gli albanesi sono fuggiti a bordo di un'auto nera prima dell'arrivo dei carabinieri, che hanno setacciato la zona senza risultati