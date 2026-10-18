Lite in piazzale ex Gondar degenera, 39enne accoltellato: in prognosi riservata

Erano le 5.10 del mattino quando i carabinieri di Rimini sono intervenuti in piazzale Giancarlo Ugolini (ex piazzale Gondar), a Bellariva, dove un 39enne tunisino era rimasto ferito in maniera seria dopo aver ricevuto dei colpi di arma da taglio. La pattuglia lo ha trovato riverso a terra, con i vestiti sporchi di sangue. I sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. E' ricoverato nel reparto di chirurgia generale e d'urgenza, in prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita.

I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Degli aggressori, probabilmente connazionali del ferito, al momento nessuna traccia, così come dell'arma utilizzata, un coltello o una bottiglia di vetro rotta. Si sarebbero infatti dileguati nelle vie limitrofe prima dell'arrivo delle pattuglie. Sconosciuti i motivi dell'aggressione, anche se si fa strada l'ipotesi di una lite legata allo spaccio, poi degenerata.