  
Indietro
menu
menu

ricoverato al bufalini

Lite in piazzale ex Gondar degenera, 39enne accoltellato: in prognosi riservata

di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Erano le 5.10 del mattino quando i carabinieri di Rimini sono intervenuti in piazzale Giancarlo Ugolini (ex piazzale Gondar), a Bellariva, dove un 39enne tunisino era rimasto ferito in maniera seria dopo aver ricevuto dei colpi di arma da taglio. La pattuglia lo ha trovato riverso a terra, con i vestiti sporchi di sangue. I sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. E' ricoverato nel reparto di chirurgia generale e d'urgenza, in prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita. 

I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Degli aggressori, probabilmente connazionali del ferito, al momento nessuna traccia, così come dell'arma utilizzata, un coltello o una bottiglia di vetro rotta. Si sarebbero infatti dileguati nelle vie limitrofe prima dell'arrivo delle pattuglie. Sconosciuti i motivi dell'aggressione, anche se si fa strada l'ipotesi di una lite legata allo spaccio, poi degenerata. 

 

Altre notizie
San Marino
Prospettive per il territorio

Accordo di associazione tra San Marino e Ue: tutti i commenti
di Redazione
il Podio di via Garibaldi
venerdì 23 ottobre

A Coriano una commemorazione per Marco Simoncelli a 15 anni dalla scomparsa
di Redazione
FOTO
case a Rimini (repertorio)
Casa, emergenza e novità

Il "paradosso" degli affitti nel riminese e le nuove regole Erp in Regione
di Redazione
una tabella riassuntiva
su tre indicatori

Le famiglie riminesi danno i voti a nidi e scuole di infanzia
di Redazione
la festa
FESTA IN FAMIGLIA

100 candeline per Teresina, la nonna di Riccione che scrisse a Papa Francesco
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO