Arezzo-Rimini 1-1: Longobardi risponde a Ogunseye

AREZZO-RIMINI 1-1

Di bel calcio in Toscana se n’è visto poco: finisce in parità tra Arezzo e Rimini, con un gol per tempo, in una partita giocata a ritmi bassi con i padroni di casa che vanno in vantaggio e metà del primo tempo e i biancorossi di Buscé che pareggiano a inizio ripresa con una conclusione di Longobardi lesto ad approfittare di un tiro respinto da Parigi. In ombra per tutto il match il numero 97 riminese, poche conclusioni da entrambe le parti e spesso completamente fuori misura. Conclusioni affrettate e furi dallo specchio, poche accelerazioni con il Rimini che ha costruito nel primo tempo la miglior occasione della sua partita con un colpo di testa di Cernigoi. Brivido finale a pochi minuti dal novantesimo quando l’Arezzo centra un palo con una torsione di testa di Gucci. Dodici punti in classifica per il Rimini, nove ottenuti in trasferta: serve ora migliorare il ruolino di marcia casalingo sin dalla sfida alla Pianese di sabato 19 ottobre alle 15.

IL TABELLINO

AREZZO: 1 Trombini, 6 Renzi (87° 14 Fiore), 9 Ogunseye (77° 28 Gucci), 10 Pattarello, 11 Gaddini (59° 8 Settembrini), 15 Gigli, 16 Mawuli (59° 20 Santoro), 17 Lazzarini, 19 Chiosa, 21 Tavernelli (59° 7 Guccione), 27 Cioccia. A disposizione: 12 Galli, 22 Borra, 4 Del Fabro, 20 Santoro, 26 Bigi, 30 Barboni. All. Troise.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 6 Gorelli, 9 Cernigoi (56° 5 Fiorini), 21 Piccoli (87° 8 Semeraro), 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 33 Langella, 80 Garetto, 97 Parigi (77° 34 Ubaldi), 98 Lepri. A disposizione: 1 Vitali, 2 Brisku, 20 Accursi, 25 Lombardi, 29 Dobrev, 46 Cinquegrano. All. Buscé.

ARBITRO: Nicolò Dorillo di Torino.

ASSISTENTI: Mattia Morotti di Bergamo e Gianluca Li Vigni di Seregno.

4° UFFICIALE: Samuele Andreano di Prato.

RETI: 25° Ogunseye (A), 55° Longobardi (R).

AMMONITI: Piccoli (R), Pattarello (A), Falbo (R), Settembrini (A), Garetto (R).

NOTE. Corner: 5-7.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini fa visita all’Arezzo di mister Troise, il condottiero della passata stagione. I biancorossi, che con la Spal hanno visto interrompersi a quattro la loro striscia positiva, tornano in trasferta, dove sono ancora imbattuti e dove hanno conquistato ben otto dei loro undici punti in classifica. Il “Città di Arezzo” è però stadio-tabù per i romagnoli: una sola vittoria (nel ’97/’98, con gol di Tedeschi) nei 18 precedenti (con 14 vittorie dei toscani e 3 pareggi). Mister Buscè deve rinunciare a Bellodi, squalificato, oltre agli infortunati Malagrida e Chiarella.

PRIMO TEMPO

L’Arezzo ha battuto il calcio d’inizio e mantiene il possesso palla prolungato

Al 2° subito tentativo di Mawuli per l’Arezzo dalla distanza, ma palla altissima.

Al 3° Corner per l’Arezzo, batte Tavernelli, palla fuori e tiro di Gaddini respinto dal muro riminese.

Al 5° Langella recupera una palla e calcia violentemente con il destro, palla fuori.

Al 9° corner per il Rimini, svetta Gorelli pallone deviato che finisce di poco sopra la traversa. Proteste riminesi per una possibile deviazione di mano di Gigli.

Al 10° sinistro di Falbo da lontano e palla alle stelle.

Al 12° altro destro di Cioccia per l’Arezzo, anche qui palla completamente fuori misura.

Ancora nessuna parata dei due portieri, ritmi bassi, partita in equilibrio.

Gioco spezzettato, l’arbitro Dorillo richiama Falbo per la terza volta in pochi minuti.

Al 24° affondo di Gaddini sulla destra per l’Arezzo ma palla trascinata in fallo di fondo.

Al 25° GOL DELL’AREZZO: Ogunseye segna sotto porta: cross di Gaddini, sponda in contrasto di Pattarello e gol del classe ’95

Dopo la rete dell’Arezzo partita che torna in equilibrio, Rimini che non trova spazio per creare pericoli.

Al 33° punizione di Falbo, salta Garetto ancora di testa ma il portiere aretino controlla l’uscita della sfera sopra la traversa.

Al 35° l’occasione migliore per il Rimini: cross di Falbo, testa di Cernigoi e pallone a lato di poco.

Al 37° schema su punizione, Langella sul fondo mette in mezzo ma per poco il pallone viene deviato in corner. Nulla di fatto sul calcio d’angolo.

Al 44° calcio di punizione per l’Arezzo subito dopo la metà campo, Rimini che non ha creato altri pericoli.

Fine primo tempo, Arezzo in vantaggio 1-0.

Al via la ripresa con entrambe le formazioni invariate.

48° Gorelli di testa su angolo di Falbo, palla fuori di poco ma fallo in attacco del riminese.

al 53° Garetto calcia da posizione decentrata, sfera completamente fuori bersaglio.

Al 55° GOL DEL RIMINI: segna Longobardi con un guizzo in area dopo una conclusione respinta di Parigi. Secondo gol in stagione per Longobardi.

Al 59° deviazione in area piccoli di Megelaitis verso la propria porta, salva Colombi.

Al 65° affondo di Megelaitis che conquista un corner.

Al 69° manovra il Rimini, Arezzo guardingo. Nessuna occasione di nota. Ritmi bassi come più o meno da inizio partita.

Al 71° Longobardi orchestra una ripartenza ma spreca con un lancio nella terra di nessuno.

Al 74° tiraccio di Ogunseye, palla alta.

Al 75° altro tiraccio di Guccione, sfera alle stelle. Troppa fretta nelle conclusioni per i padroni di casa.

All’81° Gorelli devia in corner in piena area una punizione da lontano.

All’82° entra di testa Lazzarini per l’Arezzo su corner ma il pallone viene spazzato dall’area.

All’83° di testa ancora Gorelli da corner, deviazione di un difensore sopra la traversa.

All’85° Ubaldi si invola verso la porta e viene atterrato ma tutto era fermo per fuorigioco.

All’89° punizione per l’Arezzo: da Settembrini al nuovo entrato Gucci che colpisce di testa e pallone che si stampa sul palo.

Al terzo dei cinque minuti di recupero affondo di Ubaldi che mette in mezzo ma non trova compagni e Trombini blocca.

Fischio finale: finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini.

