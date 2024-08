"La prima notte di quiete" di Zurlini sul grande schermo degli Agostiniani: sette motivi per vederlo

🔊 Ascolta l\'audio

Nell’ottobre del 1972 usciva nelle sale La prima notte di quiete, il più riminese dei film ambientati a Rimini. Un capolavoro di Valerio Zurlini molto caro ai riminesi, che propone l’immagine un po’ malinconica della città, immersa nelle nebbie e nell’umidità salmastra dell’autunno, lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare.

Le immagini e le atmosfere di quel film, che ha avuto per protagonisti attori allora famosissimi (oltre Alain Delon, Sonia Petrovna, Giancarlo Giannini, Adalberto Maria Merli, Alida Valli, Lea Massari, Salvo Randone, Renato Salvatori), si possono rivivere venerdì 9 agosto nell’ambito della rassegna cinematografica all’aperto Agostiniani 2024, nella nuova sezione Back to the screen che propone sul grande schermo alcune pellicole tornate a nuova vita che hanno segnato l’immaginario di generazioni di spettatori, restaurate o rimasterizzate, presentate ogni volta da un testimonial.

L’introduzione del film sarà affidata allo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi che anticipa i 7 motivi per cui vale la pena andare a vedere questo capolavoro: