'Mattoncini a Bellaria Igea Marina'. Tre giorni a tutto Lego

Il palazzo del Turismo in via Leonardo da Vinci 2 ospiterà nel prossimo fine settimana “Mattoncini a Bellaria-Igea Marina”, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i famosi mattoncini colorati danesi. La mostra è al Palazzo del Turismo, in via Leonardo da Vinci 2.

Giorni e orari di apertura:

venerdì 14 Giugno, 18.00-23.00

sabato 15 Giugno, 16.00-23.00

domenica 16 Giugno, 16.00-20.00

L’ingresso all’evento è ad offerta libera . L’allestimento della mostra è curato da Romagna LUG. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le opere esposte sono tutte ideate e realizzate dai membri del gruppo. L’area espositiva di oltre 40 metri lineari si svilupperà sui due piani all’interno del Palazzo del Turismo.

Al piano terra ci sarà un diorama post apocalittico e altre opere ispirate alla serie cinematografica Fast & Furious e al mondo di Walt Disney. Sarà inoltre presente un’area vendita LEGO specializzata gestita da Monobrand Store S.r.l. di Ravenna, con le ultime novità LEGO, set esclusivi, minifigures, abbigliamento e gadgets.

Al primo piano del palazzo troveranno spazio creazioni a tematiche differenti: Far West e Cowboy, Pirati, NASA, templi dell’epoca greco/romana, un castello orientale, i supereroi Avengers, i Giardini di Babilonia e la serie Classic Space. Non mancheranno poi i Lego Techinc per gli appassionati più tecnologici, le dolcissime Friends per le nostre piccole fans, un’area dedicata alla sagra di Star Wars, e molte altre sorprese.

Il grande palco centrale della sala espositiva al primo piano sarà allestito con opere attinenti all’epoca medievale: un’esposizione di 10 metri lineari con diorami a tema, castelli, villaggi, paesani, soldati e molto altro. Sia all’interno sia all’esterno del Palazzo non mancherà un’area dedicata al gioco libero, dove adulti e bambini si potranno divertire a costruire con decine di migliaia di mattoncini colorati.

L’evento è inserito all’interno della manifestazione “Settimana dei Bambini”, una serie di appuntamenti diffusi in tutta la città, organizzati da Fondazione Verdeblu con il Patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina. Tante attività a misura di bambino per il divertimento di tutta la famiglia.