Concorso intercultura. 16 riminesi pronti a partire

🔊 Ascolta l\'audio

Spirito di comunità e scambio culturale hanno pervaso il Cinema Tiberio di Rimini, dove oggi si è tenuta la Cerimonia di Premiazione del Concorso Intercultura 2024 della provincia di Rimini. L’evento ha riunito studenti, famiglie ospitanti, autorità locali e volontari, sottolineando l’importanza di un mondo sempre più interconnesso e inclusivo.

Sono 1.800 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura in tutta Italia quest’anno e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi.

La proiezione del video Intercultura ha aperto le porte a una giornata ricca di emozioni e riconoscimenti. Stefano Ciappini, presidente del Centro Locale

di Rimini di Intercultura, ha accolto i presenti, sottolineando il prestigio del concorso. Dal 2011, il Centro Locale Intercultura di Rimini ha contribuito significativamente, con circa 250 studenti partiti per esperienze internazionali.

Quest’anno i giovani riminesi, tutti dai 15 ai 17 anni, sono stati 16 e andranno in diversi paesi del mondo dove passeranno un anno scolastico. La premiazione ha visto alternarsi sul palco i giovani vincitori, applauditi anche dai 9 adolescenti stranieri che stanno vivendo l’esperienza di scambio di Intercultura nella nostra zona. La giornata è infatti proseguita con un omaggio alle famiglie riminesi che quest’anno hanno ospitato i ragazzi stranieri, che stanno terminando proprio in questi giorni la loro esperienza in Italia, durata 10 mesi. I ragazzi, provenienti da Australia, Brasile, Cile, Messico, Thailandia, Turchia e Ungheria hanno commosso le loro famiglie ospitanti con una lettera di ringraziamento. Ma le emozioni non sono finite, perché i ragazzi italiani che sono in questo momento all’estero (i vincitori del concorso Intercultura 2023 che rientreranno nelle prossime settimane) hanno fatto arrivare un messaggio video ai presenti, raccontando le loro esperienze e regalando utili suggerimenti ai vincitori del concorso Intercultura 2024.

I nomi dei ragazzi vincitori

Salvatore Arcodia Canada

Veronica Bernacchi Messico

David Dogoter Germania

Martina Fabbri Irlanda

Allegra Maria Ferri Stati Uniti

Rebecca Gaddi Argentina

Dora Garattoni Colombia

Bianca Latini Costarica

Eva Mancini Norvegia

Davide Paci Giappone

Samuele Poni Canada

Federico Ricci Canada

Matteo Rinaldi Grifoni Spagna

Marco Ruggeri Costarica

Alida Santoprete Stati Uniti

Davide Tosi Irlanda