Duemila aziende e 100mila presenze. Ermeti (IEG): febbraio e marzo con numeri estivi

“Una Rimini costantemente animata tra febbraio e marzo anche grazie alle presenze che grandi fiere e congressi attrarranno sulla nostra città e sul territorio” annuncia Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group . “Ci apprestiamo ad ospitare tre grandi manifestazioni, le prime due dedicate a un comparto vitale che attraversa una tra le economie protagoniste della nostra area, quella del food&beverage. La terza concentrata su uno dei temi chiave mondiali, quello delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico. Appuntamento, quest’ultimo, che nel 2024 porterà anche in dote due ulteriori eventi su Rimini”.

Si parte domenica 18 febbraio con BEER&FOOD ATTRACTION – The Eating Out Experience Show e BBTECH EXPO, la Fiera professionale delle tecnologie per Birre e Bevande: sul quartiere fieristico di Rimini oltre 600 brand espositori per quello che negli anni è diventato l’appuntamento di riferimento del settore. In contemporanea ci saranno l’International Horeca Meeting di Italgrob, la Federazione Italiana dei Grossisti di Bevande e i Campionati della Cucina della Federazione Italiana Cuochi, “due ulteriori eventi centrali per il comparto che a loro volta richiameranno in città professionisti da ogni parte d’Italia”.

Dal 28 febbraio al 1 marzo con 800 brand e 120 eventi in calendario ci sarà il ritorno in grande stile di KEY The Energy Transition Expo: “Questa straordinaria manifestazione – precisa il presidente di IEG – è nata dallo spin off da Ecomondo lo scorso anno e cresce a ritmo serrato. Nel 2024 in fiera avremo inoltre la contemporaneità di DPE International Electricity Expo, sul mondo della generazione, trasmissione e distribuzione di elettricità. Entrambe precedute, il 27 febbraio, da un debutto, quello di “ KEY CHOICE – Unlock the future of PPA”, in calendario al Palacongressi, che darà spazio ad un evento B2B che si candida a fondamentale momento di incontro sul tema dei nuovi PPA (Power Purchase Agreement, ossia accordi per la fornitura a lungo termine di energia)”.

Nei week end del 2-3 marzo e del 9-10 la fiera si accenderà dei colori del Festival dell’Oriente: “Arriveremo poi alla nostra storica ENADA Primavera, dal 12 al 14 marzo, la Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco che schiuderà all’arrivo del MIR, dal 7 al 9 aprile, l’atteso Live Entertainment Expo, da sempre un tutt’uno con il territorio”.

Anche sul fronte congressuale sarà un marzo riminese protagonista di grandi eventi. Oltre a raduni e numerosi appuntamenti associativi e societari, tra l’8 e l’11, al Palacongressi si terrà il 51° Congresso nazionale AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani; dal 13 al 15 l’European Robotics Forum e dal 21 al 23 marzo il 23° Congresso Nazionale SIDP – Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.

“In totale, tra febbraio e marzo fiera e palacongressi calamiteranno sul territorio quasi 2.000 aziende per circa centomila presenze attese. Un vero e proprio anticipo di primavera”, conclude Ermeti.