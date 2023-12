L'albero cade sull'auto in corsa e trascina giù i cavi del filobus. Evitato il peggio

🔊 Ascolta l'audio

Un’auto distrutta e traffico congestionato in quel tratto del lungomare per buona parte della giornata, ma per fortuna nessun ferito: poteva andare decisamente peggio agli occupanti della Golf che nella notte è stata colpita da un albero caduta in viale Regina Elena a Bellariva a causa del forte vento. E’ successo all’altezza dell’ex Colonia Murri.

L’albero nella caduta ha trascinato anche i cavi del filobus e i passeggeri della Golf, dei militari provenienti dalla Puglia, hanno temuto che la loro auto potesse prendere fuoco. Durante le operazioni di ripristino il tratto di viale Regina Elena è stato chiuso e il traffico deviato all’altezza di piazzale Gondar.