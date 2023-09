'In utile'. Al Museo di Rimini in mostra le opere dei ragazzi di Cuore21

🔊 Ascolta l'audio

Il 7 ottobre di un anno fa perdevano la vita in un incidente automobilistico in Veneto sette tra ragazzi e accompagnatori della cooperativa Cuore21 di Riccione, che si occupa di persone con disabilità intellettiva.

Nel primo anniversario, è in programma una serie di iniziative che si protrarranno per un mese. Oggi la prima, con l’inaugurazione di una mostra al Museo della Città di Rimini dal titolo “In utile”: in mostra 21 quadri per Cuore 21 realizzati dai ragazzi di Cuore 21 grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod. Le opere, risultato del laboratorio di pittura, potranno essere acquistate per finanziare l’attività del centro. La mostra è visitabile fino al 30 novembre ed è il primo atto di un mese di incontri, eventi e celebrazioni nel ricordo di Massimo, Romina, Alfredo, Maria, Rossella, Francesca e Valentina.

La presentazione degli eventi di ‘Il cuore non si ferma’ trasmessa da Cuore 21:

È passato un anno da quel 7 ottobre, da quell’incidente sull’A4 – ferita ancora aperta – che in un istante ha spezzato 7 vite: Massimo, Romina, Alfredo, Maria, Rossella, Francesca e Valentina. È passato un anno pieno di dolore e di fatica, ma anche un anno pieno di fecondità e di ricchezza inaspettata.

Abbiamo deciso di ricordare questo anniversario dando vita a “IL CUORE NON SI FERMA”, un mese di appuntamenti per incontrare, conoscere e condividere l’attività quotidiana di Cuore 21.

Il titolo costituisce una precisa scelta: la scelta di non arrendersi, di guardare al futuro, per il bene dei ragazzi di Cuore 21, per il senso e i valori della Cooperativa, per dare continuità ai progetti condivisi con Massimo e Romina e per testimoniare tutto ciò che è stato costruito in questi anni.

I nostri ragazzi con disabilità, insieme ai tanti professionisti che da tempo collaborano con noi, saranno coinvolti in una serie di appuntamenti dedicati e proposti al territorio, con l’obiettivo di far conoscere chi siamo e cosa facciamo, per favorire l’incontro, lo scambio e la condivisione di un messaggio inclusivo e di valorizzazione dell’unicità di ogni persona, attraverso l’arte, lo sport, laboratori didattici e momenti di confronto e condivisione.

Filo conduttore de “Il cuore non si ferma” sarà la mostra “IN UTILE”, 21 quadri x Cuore 21 realizzati dai ragazzi di Cuore 21 grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod, allestita al Museo della Città, Rimini via Tonini 1, dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 e sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura del Museo con ingresso gratuito. Inaugurazione sabato 30 settembre, dalle ore 17.00.

Gli eventi proseguiranno con la SANTA MESSA, il 7 ottobre 2023 alle 15.30 – ora dell’incidente – presieduta da Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini e concelebrata da Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo emerito di Rimini che celebrò la Santa Messa di esequie lo scorso anno. Chiesa di San Martino, Riccione, viale Diaz.

All’interno del Compleanno di Riccione Alessandra Falconi e Hervé Tullet proporranno “21 CUORI TRA CIELO E MARE”, atelier artistico con performance della Cooperativa Cuore 21, il 14 ottobre dalle ore 15.00 a Riccione, spiaggia libera e piazzale Roma

Due appuntamenti sabato 21 ottobre: il primo, di particolare interesse, il convegno “LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI”, alle ore 10.00, presso la Sala Massimo Pironi della Provincia di Rimini, in corso d’Augusto 231. Il convegno intende promuovere la conoscenza dell’amministrazione di sostegno e del Trust quale strumento di tutela patrimoniale delle persone con disabilità; è destinato prevalentemente alle famiglie e ai caregiver di soggetti deboli, nella prospettiva di agire per il meglio di questi ultimi sia “durante noi” che “dopo di noi”.

Secondo appuntamento di sabato 21 ottobre “MASTRO GEPPETTO” fare/creare con il legno, laboratorio giocoso e creativo alle ore 16.00 a Rimini, Museo della Città.

Si tornerà a Riccione con “IL CUORE NON SI FERMA – SPORT E INCLUSIONE”, evento in collaborazione con la Polisportiva Comunale di Riccione che avrà luogo mercoledì 25 ottobre presso Play Hall Riccione in viale Carpi e con “7 ALBERI TRA CIELO E TERRA”, posa a dimora di 7 alberi a cura di Geat, sabato 28 ottobre, Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa, viale Limentani.

Il “mese” si concluderà con “GALA 21”, Charity Dinner presso il ristorante Cavalluccio Marino, Riccione, piazzale del Porto. La data verrà comunicata appena possibile.

Sarà un mese per tutti. Un mese da vivere insieme, perché in fondo, soli non lo siamo mai stati e questa è stata ed è la nostra forza. Per Massimo, Romina, Alfredo, Maria, Rossella, Francesca e Valentina, per loro e grazie a loro, il cuore non si ferma!