La raccolta fondi di Fondazione Cetacea per il nuovo ospedale delle tartarughe

Fondazione Cetacea ha lanciato una raccolta fondi on line per la realizzazione del nuovo ospedale delle tartarughe nell’ex Delfinario di Rimini. Il progetto, in cantiere da quando Fondazione e Club Nautico hanno vinto il bando comunale per la gestione della degradata struttura, ha subito alcuni ritardi per la scoperta di abusi edilizi con successivi problemi strutturali emersi al momento di sanarli. Ora però l’obiettivo è accelerare i tempi. Fondazione Cetacea, nella pagina di “produzioni dal basso” dove è possibile effettuare le donazioni, spiega anche i dettagli del progetto. All’interno della struttura prenderanno vita un ambulatorio veterinario all’avanguardia, un’area di stabulazione delle tartarughe ricoverate, una base nautica in collaborazione con il Club Nautico e un museo multimediale con accesso al pubblico con una vocazione all’educazione ambientale di grandi e piccini. Primo obiettivo, costruire 16 vasche in acciaio circolari da 1500 litri ciascuna per le tartarughe marine ferite e debilitate che arrivano sulle coste dell’Emilia Romagna e delle Marche. La nuova sala permetterà di ospitare più esemplari rispetto al centro di Riccione.