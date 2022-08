Teatro, cinema, musica. Gli spettacoli del 43° Meeting

🔊 Ascolta l'audio

Anche per la sua 43° edizione il Meeting di Rimini propone un articolato programma di spettacolo, dentro e fuori dai padiglioni fieristici.

Sarà il teatro Galli a ospitare sabato sera lo spettacolo inaugurale del Meeting, “Liberi tutti!!”, produzione teatrale originale del Meeting ispirata ai testi di Chesterton per la regia di Otello Cenci. Sabato in fiera ci sarà la band bolognese RadioLondra in concerto, ingresso libero fino a esaurimento biglietti.

Domenica sera al teatro Galli l’esibizione dell’Orchestra Nazionale Giovanile Giuseppe Sinopoli. Solista ospite sarà il virtuoso del violoncello Giovanni Sollima. Alla Corte degli Agostiniani il film “Marylin ha gli occhi neri”.

Lunedì sera in fiera ci sarà Roberto Mercadini, nella lezione/spettacolo “Leonardo e Michelangelo: due passioni per l’uomo”. Alla Corte degli Agostiniani sarà proiettato “La sorpresa– L’eccezionale storia di Padre Marella” docufilm prodotto dall’Arcidiocesi di Bologna in occasione della Beatificazione di Padre Olinto Marella.

Martedì al teatro Galli, lo spettacolo “Anche i santi hanno i brufoli” racconto giullaresco dell’attore e scrittore Giovanni Scifoni che con linguaggio divertente riporta ai giorni nostri le vicende dei santi del passato. Alla Corte degli Agostiniani il fim Ariaferma. In fiera, a ingresso libero fino a esaurimento biglietti, “Dall’altra parte del mondo”, performance della compagnia La Carovana dei Mondi dedicata a Lucio Dalla.

Mercoledì sera al palco spettacoli la finale del Meeting Music Contest 2022, in collaborazione col MEI. Chiusura giovedì sera in fiera con il concerto finale dedicato al cantautore Claudio Chieffo, in occasione dei 15 anni dalla morte. Le serata è a sostegno dei progetti di AVSI.

Il programma completo e le informazioni.