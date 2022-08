Morto Piero Angela. Quando a Cesenatico parlò ai giovani di politica

🔊 Ascolta l'audio

E’ morto a 93 anni Piero Angela, giornalista e autore di programmi di divulgazione scientifica (come Quark e SuperQuark) che per primo portò nella televisione italiana. A darne l’annuncio, con un post, è stato il figlio Alberto: “buon viaggio papà” ha scritto a corredo di una foto sorridente del padre. A ricordarlo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “la Repubblica gli è riconoscente – ha detto –. Scompare un grande italiano”. Proprio qualche giorno fa Piero Angela aveva preso commiato dalla conduzione di SuperQuark con un post: “mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme – scriveva –. Ma anche la natura ha i suoi ritmi”. Il giornalista e divulgatore scientifico ebbe modo nell’agosto del 2019 di parlare, nel corso della sua trasmissione, anche del Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini con un ampio reportage sull’intervento (vedi notizia). Tante volte negli anni fece tappa nel riminese dove nel 2001 moderò anche un incontro al Pio Manzù. Nel 2013 invece fu insignito nel corso della 19esima edizione del Premio Ilaria Alpi di Riccione del riconoscimento alla carriera. Nel settembre 2018 fu invece ospite della scuola di politiche di Cesenatico dove, di fronte ad una platea di 200 ragazzi, raccontò il suo punto di vista proprio sulla politica senza risparmiare qualche stoccata.