Campionati Italiani Danza. Si lavora per riportare a Rimini l'evento

Si lavora per riportare alla Fiera di Rimini i Campionati Italiani di Danza che quest’anno, dopo 13 anni, lasceranno il riminese per svolgersi su più location (tra Marche, Toscana e Sicilia). Un addio che però potrebbe diventare solo un “arrivederci”. Martedì infatti si è svolta riunione nella sede di IEG tra una delegazione Federazione italiana di danza (FIDS), composta anche dalla presidente Laura Lunetta, ed una della Fiera, guidata dall’amministratore delegato Corrado Peraboni. Presente anche il responsabile dell’evento nelle edizioni passate Marco Borroni. La Federazione ha motivato la scelta di abbandonare Rimini con i 2 milioni di euro di sbilancio nei conti subito nelle ultime quattro edizioni e spiegando l’impossibilità, vista anche la difficoltà di ripartenza post pandemica che ha afflitto tutto le federazioni del CONI, di potere sostenere il contratto strutturato come è stato nel passato. L’ad Peraboni, ribadendo l’interesse della Fiera ad ospitare i campionati italiani, ha dato disponibilità a trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa. Le parti si sono lasciate con reciproco impegno a ricercare un punto di equilibrio gestionale che permetta di sottoscrivere un nuovo contratto quadriennale tra la fiera di Rimini e la FIDS. Anche l’amministrazione comunale di Rimini ha espresso la volontà di confermare il connubio FIDS-Rimini. Nell’ultima edizione prepandemia, quella del 2019, nel periodo dell’evento (4-14 luglio) i pernottamenti in città furono oltre 600.000.