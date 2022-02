Tumore al seno: diagnosi, terapie e sostegno con il dottor Samorani e il punto rosa

🔊 Ascolta l'audio

Questa sera (martedì 15 febbraio) torna l’appuntamento con TUTTA SALUTE su Icarotv (canale 91). Tema della puntata “Tumore al seno: diagnosi, terapie e sostegno per vincere”. Ospiti in studio di Lucia Renati saranno il Dottor Domenico Samorani che è il direttore del reparto di Chirurgia- Senologia dell’ospedale Franchini di Santarcangelo e Patrizia Bagnolini, Presidente dell’associazione di volontariato “Il punto Rosa”.

Una donna ogni 8 corre il rischio di avere una diagnosi di tumore al seno nel corso della sua vita. Con circa 55 mila nuove diagnosi l’anno, in Italia, il tumore della mammella rappresenta il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia. (Dati sono del report 2020 a cura, tra gli altri, dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM).

Il tumore al seno però, per fortuna, fa sempre meno paura, specie in Emilia Romagna, dove i casi diagnosticati ogni anno sono oltre 4.500 e la nostra regione può vantare il tasso di sopravvivenza più alto delle pazienti in ambito nazionale (l’89% a 5 anni) e tra i più alti d’Europa, con una mortalità in costante calo (-2% l’anno). Risultati importati, ottenuti grazie allo screening, con cui ogni anno vengono esaminate gratuitamente 350mila donne dai 45 ai 74 anni, e anche a una rete di eccellenza, in campo nazionale e internazionale, che segue le pazienti lungo tutto il percorso di diagnosi e cura. I Centri di senologia della Regione Emilia-Romagna sono 12, tra cui quello di Santarcangelo che è un’eccellenza riconosciuta anche in ambito internazionale.

Ma c’è un altro aspetto fondamentale: oltre alla scienza infatti, bisogna dire grazie anche al supporto tra le donne che affrontano (o hanno affrontato) questa battaglia, attraverso associazioni di volontariato molto attive sul territorio come “il punto rosa” di Santarcangelo.

Il reparto di Santarcangelo guidato da Samorani fa parte della Breast Unit di Rimini, che dal 2014 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento EUSOMA, certificazione europea che viene attribuita ai Centri di Senologia che presentano importanti requisiti di qualità, riconfermato nel 2020 per il terzo triennio consecutivo.

Emilia-Romagna, la Rete dei centri di senologia coinvolge Europa Donna Italia

Si è svolta la prima riunione del Gruppo di Lavoro Regionale per il coordinamento della rete dei Centri di Senologia multidisciplinari della regione. Del Gruppo di Lavoro fanno parte, oltre ai professionisti della Direzione Regionale, i responsabili dei 12 Centri di Senologia, alcuni esperti di settore e, per la prima volta, i rappresentanti di due associazioni regionali della rete di Europa Donna Italia e un rappresentante nazionale.

Punto di ASCOLTO il punto rosa: 327 3280074 dal lunedì al venerdì – 339 4040696 o invia una mail a info@associazioneilpuntorosa.it