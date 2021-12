L'Emilia Romagna resta bianca. Un indicatore ancora sotto soglia

🔊 Ascolta l'audio

Non c’è l’Emilia-Romagna tra le regioni che dal prossimo lunedì diventeranno gialle. Dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid in Italia emerge che sono 4 le regioni che cambieranno colore per avere superato i tre parametri: incidenza del contagio sulla popolazione, terapie intensive (10%) e reparti covid (15%). Sono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. L’Emilia-Romagna, per poco, non arriva al 15% di occupazione dei reparti ordinari. Già superati gli altri due parametri.

L’ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le 4 che da lunedì prossimo cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle regioni gialle.