Infertilità di coppia: una questione per due. Questa sera a Tutta salute

Questa sera su Icaro tv alle 20:40 torna l’appuntamento con “TUTTA SALUTE”. Tema della puntata sarà “l’infertilità di coppia” con un focus particolare sulle cause dovute ad infezioni batteriche e possibili cure. In studio con Lucia Renati ci sarà il dottor Pasquale Scarano, andrologo e urologo specializzato proprio nella problematica dell’infertilità di coppia.

Ad oggi, circa 2.500 coppie si sono rivolte a lui con esito positivo.

Cercare di avere un figlio può essere una delle esperienze più belle e allo stesso tempo più devastanti nella vita di una coppia, se questo figlio non arriva. Il dottor Scarano, in 30 anni di professione medica, ha osservato che in molti casi di infertilità, una delle cause sono le infezioni sessualmente trasmissibili che si trasmettono, appunto, tra i partner. Si tratta di infezioni latenti e asintomatiche che nemmeno loro sanno di avere e che, per questo, possono essere rilevate solo attraverso esami mirati. Sarebbero questi batteri, sempre secondo il dottor Scarano, a determinare l’esito negativo di molti tentativi di procreazione assistita, che pure è una delle possibilità offerte dalla scienza per aiutare le coppie a diventare genitori.

Per il dottor Scarano l’infertilità è sempre un problema di coppia: quella che va valutata è la potenziale fertilità di un’unione tra un uomo e una donna e non solo quella dei singoli individui che compongono la coppia. Secondo Scarano “l’infertilità spesso dipende da piccoli innocenti batteri e non lo sappiamo”, secondo l’OMS, infatti, le cause primarie e secondarie di infertilità maschile e femminile più frequenti sono le infezioni sessualmente trasmesse.

“Sono 90 milioni le coppie nel mondo che sperimentano problemi di fertilità, 25 milioni di persone solo in Europa, che è il continente dove più si ricorre alla fecondazione assistita.

In Italia si stima che circa il 15% delle coppie abbia problemi di infertilità, è l’ottavo Paese al mondo per numero di trattamenti di procreazione medicalmente assistita (Pma)”.

