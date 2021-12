Città Diffusa. Il comune fa il punto sugli interventi in completamento

🔊 Ascolta l'audio

Si sta avviando alla conclusione il programma operativo “Città Diffusa” a Rimini che ha visto partire oltre 50 interventi di riqualificazione di arredo urbano e verde pubblico. Un piano esteso a tutto il territorio comunale e, spiega l’amministrazione, finalizzato ad accrescere la vivibilità, la sicurezza e i collegamenti anche sulla base di segnalazioni di comitati, associazioni e gruppi di cittadini. In queste ultime settimane del 2021, alcune opere, già concluse o in via di chiusura, saranno aperte e consegnate alla città.

Gaiofana

Conclusi i lavori nella zona Gaiofana, un intervento realizzato per la messa in sicurezza del tratto di strada di via San Lorenzo in Correggiano che collega al cimitero, recentemente ampliato. Un nuovo marciapiede a favore dei pedoni che ha previsto anche il ripristino delle fermate degli autobus ai margini della strada.

Santa Giustina

Conclusi i lavori relativi alle pavimentazioni, questa settimana saranno eseguite anche le opere a verde e l’installazione degli arredi. Durante le feste verrà aperto il parcheggio in asfalto, mentre dovrà restare chiusa, ancora per qualche giorno, la corsia che attraversa la piazza, per dare tempo al calcestruzzo architettonico di ‘maturare’ ed essere in grado così di sopportare il carico dei veicoli. Nelle prime settimane del nuovo anno verranno installati i nuovi corpi illuminanti della nuova piazza, mentre sarà conclusa entro Natale la nuova illuminazione del tratto di Via Emilia prospicente la piazza. Si tratta di un progetto di riqualificazione, per un investimento di 300 mila euro, che ha avuto l’obiettivo di trasformare la piazza – all’incrocio della via Emilia Vecchia – in luogo di incontro per la comunità. I lavori iniziati lo scorso agosto hanno riguardato l’ampliamento delle aree pedonali, l’incremento del verde dal punto di vista quantitativo e qualitativo e la riorganizzazione del parcheggio presente, mantenendo la sosta ma rendendo l’area più funzionale.

San Salvatore

Ad eccezione di alcune piccole finiture, verrà concluso prima di Natale l’intervento di riqualificazione dell’area che si affaccia davanti alla pieve di San Salvatore. I lavori che erano iniziati a settembre, hanno consentito di rendere nuovamente visibile la Pieve storica, ricostruendo il rapporto con lo spazio antistante, liberato da tutti gli elementi di impatto visuale (siepi, pali, cassonetti, recinzioni e auto in sosta). Creata inoltre una ampia area che coinvolge il parcheggio attuale davanti alla chiesa e parte dei due piazzali vicini di proprietà privata.

San Vito

Si è conclusa la bonifica bellica propedeutica ai lavori di riqualificazione dell’area che inizieranno a gennaio. Alla ripresa delle attività lavorative partirà la riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica. L’intervento mira alla riscoperta del ruolo storico dell’antico ponte e dei legami con gli elementi territoriali che lo circondano, favorendone la fruizione. Sarà realizzato un percorso ad anello in grado di unire le rovine del ponte, l’antico tracciato della via Emilia e il fiume Uso. Una nuova pavimentazione valorizzerà l’antico tacciato della via Emilia, che dal sagrato della Chiesa dei santi Vito e Modesto condurrà all’area del ponte, con un sistema di illuminazione che ne consentirà la fruizione anche notturna. I lavori, consegnati a settembre, entreranno nel vivo una volta completata la verifica bellica in corso, per concludersi nei primi mesi del 2022.

Via Vittorio Veneto

Concluso l’intervento del marciapiede è prevista ora l’asfaltatura della sede stradale, che verrà eseguita nei primi mesi del 2022 nell’ambito dei ripristini definitivi in carico alla Società HERA.

Asfalti centro storico

Sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione di Via Brighenti, compreso il marciapiedi e di Via Bufalini. Attualmente i lavori, che sono stati sospesi a causa delle basse temperature, verranno ripresi nell’anno nuovo prima con gli interventi sulle pavimentazioni lapidee di via Angherà e poi con gli asfalti quando le condizioni meteo lo permetteranno.

Via Coletti

Sono stati conclusi i lavori di sistemazione della nuova pista ciclabile. Le prime settimane del nuovo anno vedranno subito l’installazione del parapetto sul lato mare di via Carlo Zavagli.

Messa a dimora di nuove alberature

È in fase di ultimazione anche il progetto di ripiantumazione delle alberature lungo i viali che prevede la messa a dimora di circa 170 nuove piante per un importo complessivo di 120 mila euro. L’intervento, a cui sta lavorando la società Anthea, interessa in particolar modo i filari alberati che negli anni passati erano stati abbattuti perché malati oppure. La tipologia delle piante varia fra tigli, frassini, carpini, robinie, bagolari e lecci messia dimora in diverse aree della città come: Viale Tripoli, via della Fiera, via Pascoli, Via Dardanelli, via Beltramini, Via Morri, Via Popilia, Via Lecce, via Alfieri e via Leopardi.

Attrezzature giochi nei parchi

Ormai al termine anche gli interventi di sostituzione e installazione di strutture gioco nei parchi pubblici in prossimità di istituti scolastici per favorire lo svolgimento all’aperto delle attività di svago, motorie ed educative è direttamente correlata alla necessità di limitare i contagi da Covid 19. Sulla base delle verifiche effettuate nei parchi e nei giardini pubblici posti nelle immediate vicinanze delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado si è deciso di intervenire su numerose zone come: il Parco Via Quagliati; Parco Via Parigi; Parco Spina Verde di Miramare; Parco XXV Aprile (parco Marecchia); Parco Giovanni Paolo II; Area verde Via Cuneo; Area verde Via Aleardi; Parco Renzi Callas; Area verde Via Carmen; Parco Bologna; Parco Elsa Morante; Parco Via Casti; Parco Via Orsoleto; Parco Don Sturzo. Interventi in parte già conclusi che hanno avuto un costo complessivo di 200 mila euro.

Il commento dell’assessore

“Siamo nella fase finale di realizzazione – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – tra la fine di questo anno e l’inizio del 2022, di una serie di lavori compresi nell’esteso e diversificato programma denominato “Citta Diffusa”. Un piano che comprende la riqualificazione di aree urbane e verde pubblico che abbiamo messo punto nella prospettiva di consentire ai cittadini di riappropriarsi degli spazi della città. Molti interventi sono già conclusi o alle ultime battute, altri si completeranno a breve, opere diverse che hanno l’obiettivo di creare e migliorare gli spazi di condivisione, vivibilità e sicurezza per tutta la comunità”.