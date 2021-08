Su Icaro Tv le dirette del 42° Meeting. Il programma

🔊 Ascolta l'audio

Da venerdì 20 a mercoledì 25 agosto Icaro Tv trasmetterà ogni giorni quattro tra i principali incontri del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli. Gli incontri si possono seguire sul canale 91 del digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma Icaro Play.

Questo il programma:

VENERDI 20 AGOSTO

–

Ore 12:00 – in diretta

INAUGURAZIONE. Con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Intervento di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

–

Ore 15:00 – in diretta

L’IO, LA FEDE E LA SFIDA DELLE CULTURE

Adrien Candiard, OP, Membro dell’Institut dominicain d’études orientales (IDEO); Agbonkhianmeghe E. Orobator, SJ, Presidente Conferenza dei gesuiti dell’Africa e del Madagascar (JCAM). Introduce Alberto Savorana, Portavoce di Comunione e Liberazione.

–

Ore 17:00 – in diretta

ITALIA 2021: CHE COSA VUOL DIRE INNOVARE?

In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà

Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale; Alessandro Profumo, Amministratore Delegato Leonardo; Marco Sesana, Amministratore Delegato Generali Italia. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

–

Ore 20:35 – in differita

COVID-19, IL RUOLO CENTRALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA: LA SFIDA DEL VACCINO E DI UNA TERAPIA EFFICACE

In collaborazione con DOC Generici e Università Cattolica del Sacro Cuore

Stefano Bertuzzi, Chief Executive Officer at American Society for Microbiology (ASM); Skhumbuzo Ngozwana,

CEO and President Kiara Health; Walter Ricciardi, President World Federation of Public Health Associations.

Introduce Riccardo Zagaria Amministratore Delegato di DOC Generici.

SABATO 21 AGOSTO

Ore 12:00 – in diretta

LE IMPRESE NELLA RIPRESA

Guido Bardelli, Presidente Compagnia delle Opere; Carlo Bonomi, Presidente Confindustria. Testimonianze di

Attilio Briccola, Amministratore Delegato presso Bric’s S.p.A.; Emanuela Lucchini, Presidente ICI Caldaie.

Introduce Dario Di Vico, Editorialista del Corriere della Sera.

–

Ore 15:00 – in diretta

IL CORAGGIO DI DIRE “IO”

Javier Prades, Rettore Università San Damaso di Madrid. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

–

Ore 17:00 – in diretta

RIAPRIRSI AL MONDO IN MODO SICURO E SOSTENIBILE

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana; Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria. Introduce Gianluca Comin, Presidente e Fondatore Comin & Partners.

–

Ore 20:35 – in differita

DALLA TERRA DEI MOTORI AL FUTURO DELLA TERRA

Con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna; Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding (TBC); Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara. Introduce Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

DOMENICA 22 AGOSTO

Ore 11:00 – in diretta

SANTA MESSA

–

Ore 13:00 – in diretta

I GIOVANI, IL TALENTO E IL MAESTRO

Dialogo con Pupi Avati, Regista. Introduce Otello Cenci, Direttore Artistico Fondazione Meeting per l’amicizia

fra i popoli.

–

Ore 15:00 – in diretta

L’ENCICLICA “FRATRES OMNES”

Damir Mukhetdinov, Primo Vicepresidente del Consiglio religioso dei musulmani della Federazione Russa e Segretario esecutivo del Forum Internazionale Musulmano; David Rosen, Direttore internazionale degli affari interreligiosi del Comitato Ebraico Americano e Direttore dell’Istituto Heilbrunn per l’intesa interreligiosa internazionale; S. Em. Card. Louis Raphaël I Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei (TBC); S. Em. Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Introduce Roberto Fontolan, Direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione.

–

Ore 17:00 – in diretta

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

In collaborazione con DOC Generici.

Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico Umbria Salute e Servizi; Callisto Bravi, Direttore Generale Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; Stefano Forti, Director Digital Health & Wellbeing, FBK and board member of TrentinoSalute4.0. Introduce Pasquale Chiarelli, Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Terni.

–

Ore 19:00 – in diretta

EUROPA, NAZIONI, REGIONI. LA VERTICALIZZAZIONE DEL POTERE?

Intervento di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Partecipano Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla School of Government della LUISS Guido Carli; Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza Stato-Regioni, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze.

–

Ore 20:35 – in differita

IMPARARE A IMPARARE

A cura di Fondazione per la Sussidiarietà. In collaborazione con Philip Morris International Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia; Begona Villacis, Vicesindaco di Madrid; Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università di Bergamo.

LUNEDÌ 23 AGOSTO

–

Ore 12:00 – in diretta

FRA FEDERALISMO E CENTRALISMO QUALI PROSPETTIVE PER LE REGIONI

Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla School of Government della LUISS Guido Carli; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia (TBC); Mariastella Gelmini,

Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto

Costituzionale all’Università di Firenze.

–

Ore 15:00 – in diretta

L’EUROPA DEL RECOVERY PLAN. NEXT GENERATION EU

In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà.

Intervento di Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici.

Sono stati invitati esponenti dell’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà. Introduce Luciano Fontana,

Direttore del Corriere della Sera.

–

Ore 17:00 – in diretta

MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE

Souad Abderrahim, Sindaco di Tunisi; S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente CEI; Jamal Itany, Sindaco

di Beirut; Dario Nardella, Sindaco di Firenze.

–

Ore 20:35 – in differita

NUOVI SISTEMI SANITARI NEL MONDO

In collaborazione con DOC Generici e Fondazione per la Sussidiarietà

Amitabh Chandra, Ethel Zimmerman Wiener Professor of Public Policy, HKS and Henry and Allison McCance

Professor of Business Administration, HBS; Martin Mckee, Professor of European Public Health, London School

of Hygiene and Tropical Medicine; Roberto Speranza, Ministro della Salute. Introduce Giorgio Vittadini,

Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

MARTEDÌ 24 AGOSTO

–

Ore 12:00 – in diretta

IL RUOLO DEI PARTITI NELLA DEMOCRAZIA OGGI. INCONTRO CON I PROTAGONISTI DELLA POLITICA ITALIANA

In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà. Con il contributo della Regione Emilia

Romagna.

Rappresentante Movimento 5stelle; Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico; Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia (TBC); Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva; Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega; Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

–

Ore 15:00 – in diretta

VIVERE SENZA PAURA NELL’ETÀ DELL’INCERTEZZA

In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore Juliàn Carròn, Docente di Teologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione; Charles Taylor, Professore emerito di Filosofia, McGill University, Montreal e Vincitore Premio Ratzinger 2019; Rowan Williams, Professore emerito di Pensiero Cristiano Contemporaneo, University of Cambridge, già Arcivescovo di Canterbury. Introduce e modera Monica Maggioni, Giornalista.

–

Ore 17:00 – in diretta

È SVILUPPO SE AUMENTA LA DISUGUAGLIANZA?

In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà

Jean-Paul Fitoussi, Economista; Franco Gallo, Presidente Treccani, ex Presidente Corte Costituzionale; Stefano Zamagni, Presidente Accademia Pontificia per le scienze sociali. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

–

Ore 20:35 – in differita

–

Ore 22:00 – in differita

“E IO SOL UNO M’APPARECCHIAVA A SOSTENER LA GUERRA”. CINQUE GENERAZIONI A CONFRONTO CHE CAMMINANDO CON DANTE HANNO INTRAVISTO E FATTO INTRAVEDERE IL PARADISO POSSIBILE

In collaborazione con Avvenire. Con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Pietro Baroni, Insegnante e Direttore dei Colloqui Fiorentini; Gabriele Dell’Otto, Illustratore; Francesca Gargantini, Insegnante; Clementina Mazzoleni, Insegnante in pensione; Franco

Nembrini, Insegnante e scrittore; Laura Rodella, Studentessa; Paolo Valentini, Presidente dell’Associazione Centocanti, Direttore scolastico di Fondazione Karis.

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

–

Ore 12:00 – in diretta

CAPITALE UMANO E SVILUPPO SOSTENIBILE

In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà Stefano Barrese, Responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico; Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Telecom Italia; Luca Ruini, Presidente Conai. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

–

Ore 15:00 – in diretta

CUSTODI DELLA VITA. IL “NOI” DENTRO L’ “IO”

Cristina Benetti, Jewish General Hospital di Montreal; Vincent Nagle, Cappellano Fondazione Maddalena Grassi; Patrick Vinay, Professor Emeritus of Medicine, Université de Montréal. Introducono Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative di Forlì, Membro dell’Associazione Medicina e Persona ed Elvira Parravicini, Director of the Neonatal Comfort Care Program, Associate Professor of Pediatrics, Columbia University Medical Center.

–

Ore 17:00 – in diretta

LE NUOVE INFRASTRUTTURE E IL PILASTRO DELLA SOSTENIBILITÀ

In collaborazione con ARS Aedificandi.

Mario Abbadessa, Amministratore Delegato Hines Italy; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo Poste Italiane S.p.A. (TBC); Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato (TBC); Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

–

Ore 20:35 – in differita

IL LAVORO O LA VITA?

A cura di Fondazione per la Sussidiarietà. In collaborazione con Philip Morris International Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat; Roberto Giacchi, Amministratore Delegato di ItaliaOnline; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico.

