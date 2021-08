Al via l'asfaltatura di viale Portofino. 50 gli interventi previsti nel 2021

🔊 Ascolta l'audio

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria affidati a Geat dal Comune di Riccione per il rifacimento dell’asfalto di viale Portofino (tra rotatoria incrocio via Liguria e depuratore), in coincidenza dell’ingresso della scuola Annika Brandi dove è stato predisposto un attraversamento pedonale protetto. L’intervento rientra negli oltre 50 interventi di asfaltatura previsti nel 2021 per i quali la Giunta Comunale ha stanziato un milione e 712 mila euro. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è stato parzialmente deviato sulla Statale in direzione Nord. I lavori dureranno una settimana. Tutti gli interventi effettuati nel 2020 e quelli che via via si stanno eseguendo nell’anno in corso sono visionabili con mappa interattiva sul siti del Comune di Riccione riccioneinprogress/opere/manstradale.

“Da quando è in carica questa amministrazione ogni anno ha stanziato un milione e 700 mila euro per rifare le strade. Per gli asfalti sono già stati investiti quasi 12 milioni di euro – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti –. Intere zone della città da Riccione Paese, alla zona del nuovo cimitero, da viale Falconara a via Veneto e San Lorenzo sono state riqualificate nella sede stradale e nuovi marciapiedi. Nella zona di viale Portofino dove stiamo lavorando in questi giorni si prevede per l’autunno l’avvio di una grande e profonda riqualificazione su viale Finale Ligure con l’intento di realizzare una riqualificazione stradale relativamente alla fruizione pedonale, ciclabile e carrabile, quale tratto di collegamento tra la zona a mare (sottopasso di viale La Spezia e di viale Emilia), la scuola di Annika Brandi , viale Bologna e l’area a monte di viale Castrocaro“.