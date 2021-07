Sequestra l'ex compagna e la stupra in autostrada

🔊 Ascolta l'audio

Orrore lungo l’A1, nel tratto compreso tra i caselli di Cassino e Caianello, dove una donna che vive e lavora a Rimini è stata selvaggiamente picchiata e poi violentata dall’ex compagno (che come lei vive a Rimini) all’interno della sua auto in una piazzola di sosta dell’autostrada.

La vittima, diretta in Campania, sua terra d’origine, è stata intercettata dall’uomo in provincia di Terni. E’ lì che il pullman sul quale viaggiava si era fermato per una sosta ed è lì che è iniziato l’incubo. La donna, infatti, è stata afferrata dall’ex compagno e caricata con la forza nella sua auto. E’ stata privata del cellulare e malmenata. Poi l’uomo si sarebbe messo in viaggio in direzione Campania per poi fermarsi ina una piazzola di sosta lungo l’A1 e sfogare i suoi istinti animali sulla donna. Che ha cercato di difendersi dalla percosse dell’uomo, prima di essere immobilizzata e violentata.

A salvare la vittima è stata una pattuglia della sottosezione della polizia Stradale di Cassino in servizio tra i caselli di Cassino e Caianello. Gli agenti, in transito, hanno notato un uomo e una donna che discutevano animatamente all’interno di un’auto ferma in una piazzola di sosta. L’uomo, in particolare, sembrava alzare le mani sulla donna. Che vedendo transitare la pattuglia è riuscita con una mossa repentina a dileguarsi dal suo aguzzino e scendere dalla vettura. Con i vestiti strappati e il volto tumefatto, è stata soccorsa dagli agenti mentre l’ex compagno la inseguiva lungo la corsia d’emergenza.

Arrestato con le accuse di violenza sessuale e lesioni, l’uomo è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale. La donna, invece, dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, in provincia di Frosinone, dove i medici hanno accertato l’avvenuta violenza sessuale, è stata messa sotto protezione.