Anteprima di Scorticata in piazza a Torriana

Anteprima d’autore per “Scorticata – La Collina dei Piaceri 2021”: martedì 27 luglio in Piazza Salvador Allende anteprima con Corrado Assenza, Giuseppe Gasperoni, Adriano Galli con i vini di Cantina Valturio e Simone Guidi con i cocktail del territorio

L’edizione 2021, la numero 20 dopo lo stop forzato causa Covid dello scorso anno, poi fra mercoledì 28 e venerdì 30 luglio omaggerà il 700esimo anniversario della morte di Dante con il tema “E quindi uscimmo a riveder le stelle” e una particolare illuminazione che consentirà di godersi in pieno lo spettacolo della volta celeste.

Chi vorrà iniziare a godere dei piaceri di Scorticata già martedì a partire dalle 20 troverà ad attenderlo in piazza Corrado Assenza per la pasticceria (dal Caffè Sicilia di Noto), Giuseppe Gasperoni ai fornelli (il cuoco del Povero Diavolo), Adriano Galli con i vini di Cantina Valturio e Simone Guidi (il barista di Torriana) per chiudere con qualche cocktail.