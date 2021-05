Sammaurese-Rimini 1-2: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio



SAMMAURESE-RIMINI 1-2

Il Rimini torna dalla vicina San Mauro Pascoli con tre punti pesantissimi perché ottenuti in rimonta e perché sono stati costretti a giocare con un uomo in meno per metà partita (doppio giallo all’ex giallorosso Diop). I biancorossi, anzi, paradossalmente giocano meglio in inferiorità numerica. Così dopo una prima frazione chiusa senza gol, con qualche occasione per bomber Vuthaj, nella ripresa subiscono sì la rete di Gurini, ma reagiscono e in un minuto, tra il 25′ ed il 26′, prima pareggiano con un rigore trasformato da Arlotti, poi completano il ribaltone con Valeriani. Decisamente positivo il debutto in biancorosso dell’attaccante Battisti. Grazie al ritorno ad una vittoria che mancava da sette turni i ragazzi di Mastronicola rientrano in zona play off. Ora, nello sprint finale, dovranno confermare il carattere dimostrato nel derby del “Macrelli”.

IL TABELLINO

SAMMAURESE: 1 Maniglio, 2 Gurini, 3 Della Vedova (34′ st 19 Guatieri), 4 Vesi, 5 Chiwisa (36′ st 17 Rrasa), 6 Gregorio (36′ st 13 Cianci), 7 Nicoli, 8 Pasquini (1′ st 15 Scarponi), 9 Manuzzi, 10 Bonandi, 11 Sabba (21′ st 20 Jassey). A disp.: 12 Solazzo, 14 Patrignani, 16 Lombardi, 18 Mantovani. All. Protti.

RIMINI: 22 Adorni, 6 Valeriani, 7 Simoncelli, 9 Arlotti (43′ st 3 Ceccarelli), 13 Giua (17′ st 93 Battisti), 25 Nanni, 28 Diop, 29 Canalicchio, 30 Ricciardi (35′ st 26 Pari), 33 Lugnan (41′ st 19 Manfroni), 72 Vuthaj. A disp.: 1 Scotti, 16 Sambou, 24 Pecci, 25 Nanni, 27 Aprea. All. Mastronicola.

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema.

ASSISTENTI: Sbardella di Belluno e Tortolo di Basso Friuli.

RETI: 13′ st Gurini, 25′ st Arlotti (rig.), 26′ st Valeriani.

AMMONITI: Chiwisa, Ceccarelli, Mastronicola (allenatore Rimini).

ESPULSO: 46′ pt Diop per doppia ammonizione.

NOTE. Corner: 8-3.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE D DI SERIE D

CRONACA E COMMENTO

Rimini e Sammaurese si ritrovano faccia faccia 53 giorni dopo il match d’andata, vinto al “Neri” dai ragazzi di Protti per 2-0. I biancorossi stanno affrontando il peggior momento della loro stagione: appena tre punti racimolati nelle ultime sei partite giocate. In classifica le due squadre sono divise da sole quattro lunghezze: Scotti e compagni sono a quota 42, i giallorossi a 38. In casa Rimini rientrano Valeriani e Canalicchio. Out lo squalificato Gomis e l’infortunato Mengucci. Non convocati per scelta tecnica (anche se Mastronicola non ne ha fatto cenno nella conferenza stampa della vigilia) il difensore Pupeschi e gli attaccanti Ambrosini e Casolla. Viti si ferma durante il riscaldamento: al suo posto gioca Nanni.

Prima del calcio d’inizio minuto di raccoglimento in memoria di Tarcisio Burnich.

Padroni di casa in tradizionale tenuta bianca con banda giallorossa, in rosso il Rimini.

La partita. Si gioca. Al 3′ il primo corner della partita, è per la Sammaurese: batte Sabba, la difesa allontana.

Al 6′ la punizione dal limite dell’area di Vuthaj è deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner di Simoncelli Vuthaj anticipa Vesi, la sua deviazione termina a lato di poco.

Al 25′ lancio in verticale di Ricciardi per Vuthaj, che riesce a toccare, difendendo il pallone da Gregorio, Maniglio è al posto giusto.

Al 29′ Gurini mette in mezzo, sponda aerea di Sabba per Manuzzi, che non trova la porta.

Al 34′ secondo angolo per i locali: Adorni ci mette i pugni, Nanni completa il rinvio.

Una manciata di secondi dopo ancora corner per i giallorossi: sempre Sabba dalla bandierina, Canalicchio colpisce di testa, Arlotti prova il contropiede, ma viene fermato.

Al 36′ Diop recupera palla, scambia con Arlotti, poi mette al centro per la deviazione non pulita di Vuthaj, la sfera lemme lemme carambola sul palo.

Dall’altra parte del campo Manuzzi calcia da fuori area, pallone a lato.

Al 45′ calcio piazzato di Sabba dall’out di destra, Gregorio prolunga di testa, Della Vedova non arriva per la deviazione vincente.

Al 46′ Diop, già ammonito, commette fallo su Della Vedova. L’arbitro gli mostra il secondo giallo. Il Rimini resta in dieci.

Dopo quattro minuti di recupero si va all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa inizia con Scarponi in campo al posto di Pasquini.

Al 2′ la Sammaurese batte il suo quarto angolo: Vesi sfiora di testa, poi Bonandi si coordina, Adorni dice no. Ancora corner.

Al 6′ Lugnan in avanti per Vuthaj, che allarga per Arlotti, il numero 9 biancorosso si sistema il pallone e va al tiro, pallone oltre la traversa.

Al 12′ il tiro di Bonandi è deviato in angolo da Nanni.

Dalla bandierina Sabba per l’incornata di Gurini, sfera sul palo e in rete. Sammaurese in vantaggio al 13′.

Al quarto d’ora Sabba calcia sul primo palo, centrando il palo.

Al 17′ fa il suo esordio Battisti, che prende il posto di Giua.

Al 19′ punizione dal limite dell’area per il Rimini: il sinistro di Vuthaj è alle stelle.

Una manciata di secondi dopo combinazione Battisti-Vuthaj-Simoncelli, la conclusione del numero 7 è ribattuta da un difensore.

Al 24′ Vuthaj per Battisti, la cui conclusione viene intercettata con un braccio da Della Vedova. Rigore. Dal dischetto Arlotti trasforma. 1-1.

Al 26′ Simoncelli pennella in area per Vuthaj, il cui colpo di testa è deviato in corner.

Sugli sviluppi i biancorossi completano il ribaltone con i due centrali difensivi protagonisti: Nanni tocca e Valeriani capitalizza.

Al 28′ Chiwisa spara dal limite dell’area, Adorni respinge.

Al 32′ Ricciardi devia in maniera provvidenziale il tiro da ottima posizione di Scarponi.

Al 33′ la battuta di Jassey viene bloccata da Adorni.

Al 45′ punizione da sinistra di Scarponi: Bonandi sfiora di testa, sfera a lato di poco.

Cinque i minuti di recupero.

Finisce 1-2. Il Rimini torna alla vittoria e conquista tre punti pesanti.

