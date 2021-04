Giorgio Bresciani: "A Rimini o si vince o si va via". Striscioni dei tifosi

🔊 Ascolta l'audio



Alla vigilia di Fiorenzuola-Rimini, con i biancorossi che faranno visita domani (domenica) ad uno dei due battistrada, la società biancorossa pensa al futuro, presentando il nuovo direttore sportivo, Andrea Maniero, ed il nuovo responsabile dell’area tecnica, Giorgio Bresciani (vedi notizia), entrambi con alle spalle una carriera da attaccante. E se Maniero era già stato avvistato al “Romeo Neri” nelle ultime due partite interne, la sorpresa è stata l’annuncio dell’ex Torino e Bologna, che si era ritirato dal mondo del calcio per dedicarsi alla sua azienda di servizi, che produce anche mascherine.

Presenti alla conferenza stampa anche il presidente della Rimini Calcio, Alfredo Rota, ed il direttore generale, Antonello Sammarco.

La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Icaro Sport.

Prima della conferenza stampa contestazione dei tifosi con due striscioni affissi davanti alla tribuna centrale del “Romeo Neri” contro Rota e Bresciani.

Si parte con l’introduzione del DG del Rimini F.C., Antonello Sammarco, DG: “Manieri e Bresciani non hanno bisogno di presentazioni. Entrambi sono ex attaccanti. Benvenuti a entrambi”.

Bresciani: “Vi prego di farmi anche le domande più fastidiose perché devo levarmi dei sassolini dalle scarpe. La funzione è quella di riportare il Rimini in una categoria che non è sicuramente la serie D, quindi sappiamo l’impegno ed il rischio che un dirigente ha quando si trova in una realtà così. L’obiettivo è di essere protagonista e quindi di vincere il campionato. Chi viene a Rimini o deve vincere o deve andare a casa. Penso che un responsabile dell’area tecnica deve guardare anche tutto quello che è l’area del settore giovanile. Andrea Maniera, che è stato scelto, ha la fiducia della società e la mia fiducia. Andrea ha la possibilità di fare la squadra, dovrà sempre avere un rapporto con me e con la società. Anche l’anno prossimo con Andrea c’è solo una cosa da fare: ci vuole coraggio per venire a Rimini”.

Sul campionato in corso. “Io penso che con le tre partite da recuperare tutte le cose si possono riaprire. Teniamo conto anche che il Rimini è stato retrocesso senza avere la possibilità di giocare i play out. Quindi ci possono essere secondo me anche delle possibilità, se si chiude tra le prime, di essere ripescati. Teniamo conto che è una società che dal punto di vista economico è esemplare, forse la prima. Guardiamo oggi, ma teniamo conto che esiste un domani che inizierà a luglio”.

Ci sarà qualcuno con lei? “Mi apre a un ragionamento di Civitanova. Io ero a Sulmona, poi sono andato a Civitanova Marche. C’era un imprenditore, l’errore mio è che non mi resi conto che non era in grado di tenere la serie D. La responsabilità è andata e me. Invece bisogna pensare a come costruire le squadre, perché la Civitanovese andava e dettava legge. Invece vengo giudicato perché l’imprenditore non mantenne le cose, ma è ora di finire che Bresciani è uno che rovina le società. Bresciani è uno che sa organizzare le società come pochi. Bisogna vedere i risultati tecnici, cosa ha fatto la Civitanovese, invece si dice solo: “Bresciani ha portato uno che non ha pagato”. Ora sono stufo, ho 52 anni tra quattro giorni. A Civitanova ho fatto un lavoro stupendo, a dicembre la gente mi adorava, 34 bonifici non pagati hanno fatto sì che mi si additasse. Non sono qua per portare nessun imprenditore: sono stato chiamato per ottenere un risultato importante. Il primo tassello è Andrea Maniero, arriveranno anche altre figure. Ma noi abbiamo un solo obiettivo: vincere”.

Cosa risponde ai tifosi che fuori contestano? “Che mi dispiace perché non mi conoscono. Chiedete che calcio ha fatto Bresciani a Civitanova, che calcio ha fatto e che giocatori ha portato a Civitanova. Poi il presidente mi “muore” a dicembre. Vi dico anche che io non vivo di stipendi di calcio perché a Rimini non prendo soldi. Faccio questa vita perché mi piace. Ho le mie imprese che vanno bene. Per me fare calcio significa sacrificio, apportare esperienza. Io sono venuto perché voglio provare a riportare il Rimini il Lega Pro, poi posso anche levare il disturbo. Io ieri sono venuto al campo, qua si respira aria che non è da Serie D, ma sei in serie D. Si respira un’aria diversa. Certo che mi dispiace essere accolto in questo modo, ma li posso anche capire. Le cose che mandano i tifosi non solo leali. La mia non è una sfida contro il mondo. L’anno scorso c’è stato un club di Serie B che mi ha chiesto di fare il direttore generale e ho rifiutato. Con il presidente Rota ci sono stati buoni rapporti. Il problema giudiziario io l’ho risolto nelle sedi opportune. Chi lo stabilisce se una persone è seria o meno. Guardiamo a casa di ognuno di noi prima di giudicare una persona. Non si può giudicare una persona perché nel 2016 ha subito una turbativa d’asta. Ci possono essere problemi, io sono stufo di essere giudicato, esco in prima fila e vado contro vento, altrimenti starei con il mio nipotino a Bologna”.

Alfredo Rota: “Tutti coloro che parlano con Rota sembra comprino la Rimini Calcio. Con Bresciani si è parlato di un progetto tecnico, ho ritenuto approfondire la conoscenza per fare delle valutazioni ponderate, non di pancia come posso aver fatto il 16 luglio 2020, quando mi sono ritrovato proprietario della Rimini Calcio e quasi manco me ne sono accorto. Abbiamo ragionato su un progetto, che lui ha raccontato poco fa: il Rimini Calcio non deve rimanere in questa categoria, deve ambire ed essere protagonisti in categorie superiori, perché il Rimini deve essere protagonista anche in serie C, anche perché se no è meglio essere primi in serie D. In aggiunta c’è Andrea Maniero, che è un protagonista serio, che permetterà alla società e a me di toglierci qualche soddisfazione e di tornare dove il Rimini merita di essere. Bresciani ha una mentalità vincente, è molto determinato, convinto, sa di calcio, conosce gente che sa di calcio, di conseguenza si possono aprire anche contatti con squadre di categorie superiori. Io ho imparato a giudicare le persone per quello che fanno accanto a me. Io il calcio lo voglio vivere come divertimento, come svago. E mi è piaciuto di più quando mio figlio ha iniziato a giocare a calcio. Io questa mattina sono stato qui a vedere Ricchiuti che allenava i ragazzini”.

Sul settore giovanile. “Bresciani e Maniero incontreranno chi dovranno incontrare e parleranno, arrivando a conclusioni delle quali io poi verrò messo a conoscenza. Non sono io che dovrò decidere chi dovrà allenare le diverse giovanili”.

Se il Rimini dovesse arrivare ai play off? “Andiamo in C. Vinciamo il campionato e andiamo in C, se non lo vinciamo andiamo in C ugualmente. Noi faremo di tutto o attraverso il ripescaggio o attraverso meriti”.

C’è qualcuno interessato? “C’è una cordata di messicani, una di sceicchi, tutti in un tavolo riunito per acquistare il Rimini senza svenarsi”.

Andrea Maniero: “Innanzitutto ringrazio il presidente. Avendo avuto la fortuna di conoscerlo grazie al direttore Antonello (Sammarco, ndr) ho visto una persona vera, come in questo mondo ne ho trovate poche. Io penso che un presidente così bisogna tenerselo stretto. Lo dico perché lo penso e sono fatto così. Sono arrivato qui da due-tre giorni e ho parlato con i ragazzi prima della partita con il Livorno. Ho parlato 30″ perché volevo che fossero concentrati sulla partita, io sono uomo di campo, parto nell’osservare, cerco di imparare la storia in cui vado, è una storia importante, di tifosi importanti, Ho vissuto qui due anni non giocando nel Rimini, non ha mai detto niente nessuno seppure fossi un avversario. I tifosi hanno bisogno di soddisfazioni, quando è arrivata la proposta del Rimini ho pensato a loro, anch’io ho due bimbi piccoli. Sono partiti nel conoscere la storia di questa società, la sto studiando bene per arrivare quello che mi piace di più. Arrivo in punta di piedi perché mancano ancora tante partite e tutto si può costruire. Ricordiamoci che veniamo da una pandemia. Io guardo le cose molto buone che ci sono in questa società e di piccole cose, anche piccole, anche le ciabatte fuori posto dei giocatori perché l’ordine nella vita ti porta a fare risultati. Io osservo molto e poi cerco di costruire qualcosa insieme ai giocatori. Molti dicono che il direttore sportivo faccia le squadre, non è vero perché non è solo quello”.

“Ci cono due momenti di questa squadra, il momento iniziale, quello in cui c’è stato il cambio di allenatore, c’è stato un percorso in salita: la squadra è stata colpita tre volte, e vi posso assicurare che questa cosa è devastante, sono persone che soffrono, che sono a casa, che possono avere difficoltà. E poi c’è quest’ultimo momento: ho visto una squadra che ha corso. Ha dei valori, giocatori forti. È chiaro che poi ci vogliono giocatori che si possono amalgamare l’uno con l’altro. Tutto va mescolato bene, questa squadra ha dei valori”.

Avete già blindato qualcuno per la prossima stagione? “No, perché mancano ancora 11 partite. Il giocatore deve dimostrare di voler rimanere qui. Come ha detto il presidente questo campionato è ancora aperto, non per il primo posto perché ci sono tre squadre davanti. Noi a Matelica abbiamo perso un campionato con 12 punti di vantaggio, all’ultima giornata un calcio di rigore per noi sbagliato e Pesaro è andato su al nostro posto. Noi vogliamo prendere i play off. Non conta nemmeno vincerli. C’è una graduatoria, puoi arrivare quinto come Imola che era l’unica squadra che aveva fatto domanda. Quell’anno con il Matelica abbiamo battuto un sacco di record e siamo rimasti in serie D. In Italia vale tutto. Noi dobbiamo pensare al campo e fare bene. L’allenamento di oggi è andato bene. Ho parlato con 3-4 ragazzi”.

Si ripartirà da Mastronicola? “È ancora presto” risponde Rota.

La società ha posto dei paletti? “Io sono sempre stato abituato a fare tutto da solo dove sono stato: ho portato nella mia carriera 12-13 giocatori dall’Eccellenza alla Serie D, anche giocatori dimenticati. Sono un ragazzo tranquillo, sono un uomo leale e sincero. Se devo dire una cosa la dico al presidente, la dirò a Giorgio, la dirò ad Antonello. Se credo sia giusto prendere un giocatore io in primis parlerò con l’allenatore, dopo aver individuata la rosa di giocatori. Il giocatore deve essere prima valutato da me umanamente. Io ci esco tre-quattro volte con lui, devo capire se può fare parte di un gruppo sano. La parola vincere la lascio a Giorgio, al presidente, ad Antonello. Si giocherà per vincere, ma bisogna fare così per arrivare ad un obiettivo molto importante. E i giocatori quando vengono qua devono capire che prima di tutto i comportamenti devono fare la differenza”.