Il mercato ambulante di Misano si sposta in via Toscana

Da martedì 17 novembre e almeno fino all’1 dicembre il mercato ambulante di Misano si trasferirà nell’adiacente parcheggio di via Toscana, dove gli operatori potranno offrire ai clienti i loro prodotti. Nella zona sono stati individuati potenzialmente 60 posteggi nel rispetto delle distanze richieste dall’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, sufficienti per rispondere ai 56 titolari di un posteggio

Il Comune ricorda Le misure adottate per il contenimento del Covid-19 sono l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro, l’utilizzo del gel igienizzante prima e dopo gli acquisti e la limitazione di accesso alle singole bancarelle a non più di due persone. Allo svolgimento in sicurezza contribuiranno i volontari della Croce Adriatica.

“Stiamo affrontando nuovamente un periodo complicato – conclude il Sindaco – sia per le limitazioni agli spostamenti personali che per l’organizzazione dei servizi pubblici. E’ importante affrontarlo con senso di responsabilità, sappiamo tutti cosa serve fare per uscirne in fretta e quindi mi auguro che i cittadini di Misano siano ancora una volta all’altezza di questo doveroso atteggiamento”.