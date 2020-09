Agli ex Magazzini Enel Matrioska nel segno della solidarietà

Si svolgerà agli ex Magazzini Enel di via Destra del Porto a Rimini, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, Matrioska Lab Store giunto alla edizione numero 17,

Dopo aver rinunciato al tradizionale appuntamento di maggio, l’evento contenitore di arte, artigianato e design torna con l’inedita data di settembre, uno spazio di 6000 metri quadrati totali per garantire la più ampia libertà possibile a visitatori ed espositori e un programma che si adegua ai tempi, privilegiando eventi e ritmi slow rispetto a concerti e dj-set.

I manu-fatturieri restano il cuore di Matrioska. Per l’edizione #17 ne sono stati scelti solo 56, per rispettare tutte le norme. Arrivano da tutta Italia, dal Friuli al Lazio, c’è chi è al debutto assoluto (quasi il 20% degli espositori) e chi invece ha partecipato a quasi ogni edizione, c’è chi fa mobili e chi vestiti, chi gioielli e chi ceramica, ma non mancano anche le casse bluetooth ricavate da vecchi elettrodomestici o le poesie prèt à porter. La maggioranza utilizza materiali di recupero ed ecosostenibili, ma molti si dedicano anche alla ricerca di materie prime esotiche e ricercate. L’unica predominanza certa è quella femminile: sono donne 44 artigiane su 56 totali, più del 75%.

Come ogni edizione, spazio alla solidarietà: quest’anno le due realtà del sociale che porteranno i loro prodotti a Matrioska sono Pacha Mama, che si occupa di commercio equo e solidale, e Vicini d’Istanti, una onlus che fa della moda uno strumento di integrazione.

Tra gli eventi , nella serata di venerdì va in scena una seduta di disegno dal vivo con gli illustratori di Matrioska Labstore e i writers di “Et Ars Est”.

Parteciperanno cinque maestri della matita come Roberto Grassilli, Alessia Elettra Campana, Loris Sunda Dogana, Silvia Setter e Elisabetta Angeli – inéditart e quattro signori della bomboletta spray come Refreshink, SeaCreative, IRA (che sarà ospite di Matrioska domenica) e Jodypinge. La presenza di Refreshink e SeaCreative nella serata di venerdì 11 a Matrioska costituisce una sorta di anteprima dell’evento di chiusura di Et Ars Est, che si terrà sabato 12 alla Colonia Bolognese. Tutte le opere realizzate a Matrioska Lab Store saranno poi destinate a un’asta di beneficenza, il cui ricavato andrà a sostenere l’associazione La Girandola Onlus, che sostiene il reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini.

La giornata di sabato è invece dedicata allo yoga con una lezione dimostrativa della disciplina, alle 28,30 mentre alle 19.30 si passa al beer yoga, un evento a cura di Birra Amarcord in collaborazione con Formami e Fluxo. Per tutte e tre le giornate di Matrioska #17, Barfum, il Beauty Bar di Ducale54, permetterà al pubblico di esplorare i propri sensi con le sue degustazioni olfattive.

Non manca, come in ogni edizione di Matrioska, l’attenzione ai piccoli creativi: il programma del Doposcuola prevede per sabato e domenica mattina alle 11 le Storie di Romagna, una lettura animata a cura della compagnia Le Pu-pazze, che nel pomeriggio dalle 16 alle 18, su due turni di un’ora, terranno anche un laboratorio pratico per giovanissimi aspiranti artigiani. A partire dalle 15 di sabato e domenica l’illustratrice Alessia Elettra Campana insegnerà invece ai più piccoli come animare la carta con i suoi laboratori di disegni pop-up.

A completare l’offerta di Matrioska #17, l’area Ristoro, con sei food truck che vanno dal lampredotto toscano ai panini, dai passatelli al gelato, dalle crescentine ai dolci. Venerdì sera al bar degli ex Magazzini Enel arriva poi la gin lover siciliana “Monica e Tonica”, che preparerà degli esclusivi drink utilizzando bevande unicamente provenienti dalla sua terra.

Per agevolare la visita agli ex Magazzini Enel, gli organizzatori hanno scelto di regalare la formula Abbonamento a tutti i partecipanti: con il consueto biglietto da 4 euro sarà quindi possibile entrare e uscire liberamente da Matrioska per tutta la durata dell’evento