Le ceneri di cani e gatti nelle tombe di famiglia

Poter sistemare le ceneri dei propri amici a quattro zampe nella tomba di famiglia. La proposta è contenuta in un progetto di legge del Movimento Cinque Stelle in Regione.

Attualmente la legge regionale (19 del 2004), prevede solo la possibilità di far nascere dei cimiteri degli animali, ma sottolinea la capogruppo del Movimento, firmataria della proposta di legge sul “benessere animale e la tutela delle relazioni con gli animali d’affezione”, Silvia Piccinini, l’Emilia Romagna dovrebbe seguire la strada già battuta da altre realtà, come la Liguria, sulle tombe di famiglia.

Il progetto di legge introduce la possibilità da parte di proprietari di cani, gatti e altri animali d’affezione, di decidere di far tumulare nella propria tomba, o in quella dei propri cari, le ceneri degli animali. “Come l’emergenza Coronavirus ha dimostrato” scrive la capogruppo, “crediamo che sia necessario porre più attenzione al rapporto fra uomini e gli animali, intesi proprio come due soggetti destinati a dividere e a condividere lo stesso ambiente” spiega Silvia Piccinini.