Al volante ubriaco fradicio causa un tamponamento a catena sulla Marecchiese

Era al volante con un tasso alcolemico ben oltre cinque volte il limite consentito quando ha causato un tamponamento a catena lungo via Marecchiese, all’altezza di via della Scienza, che ha coinvolto quattro auto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e il traffico è andato in tilt per quasi due ore. Sul posto sono intervenuti tre agenti della polizia Locale dell’Unione Valmarecchia per effettuare i rilievi di rito, mentre i carabinieri si sono occupati della gestione del traffico. La viabilità è tornata alla normalità verso le 19.30.

Nel frattempo gli agenti hanno sottoposto il conducente all’alcol test, risultato positivo con un tasso alcolemico pari 2,7 g/l, ben oltre cinque volte il massimo consentito. Nessuno degli altri conducenti ha riportato ferite. L’unico contuso, seppur in maniera lieve, è stato proprio colui che ha causato il tamponamento a catena. I poliziotti lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua auto sequestrata.