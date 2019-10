Sport a scuola con le proposte delle associazioni

Aumentano le discipline sportive che i bambini riccionesi possono sperimentare a scuola. Con il progetto “Sport a Scuola” rivolto alle scuole primarie, infatti, per la prima volta tramite la procedura di avviso pubblico aperto, le associazioni sportive cittadine hanno potuto presentare proposte progettuali specifiche per lo svolgimento delle attività sportive indirizzate agli studenti. L’elenco dei progetti è stato consegnato alle dirigenze scolastiche per valutare e scegliere le proposte ritenute più idonee.

“Oltre al progetto “Amico Sport” rivolto da anni alle scuole materne, e che anche quest’anno è stato confermato, con la possibilità di svolgere prevalentemente attività motoria con la garanzia che tutti i bambini svolgano attività fisica, sotto forma di gioco e con attività stimolanti alla scoperta della propria fisicità e delle proprie potenzialità – dichiara l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra – abbiamo arricchito l’offerta sportiva con un altro progetto che si chiama “ Sport a Scuola” rivolto alle primarie, con un contributo di complessivo di 70.000 euro, 8.000 euro in più rispetto all’anno precedente. Questo progetto prevede da tempo il coinvolgendo attivo nella scelta delle attività sportive delle dirigenze scolastiche per far si che gli studenti possano essere approcciati alle numerose attività sportive presenti sul territorio. In questo modo andiamo ad ampliare considerevolmente l’offerta delle discipline praticabili dai ragazzi consentendo loro di conoscere sport differenti . Confidiamo che il progetto, tramite le rispettive dirigenze scolastiche, prenda avvio al più presto con il coinvolgimento di tutte le classi”