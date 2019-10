Sabato inaugura il rinnovato pattinodromo "Sara Brancia"

Sabato alle 18 ci sarà l’inaugurazione del rinnovato pattinodromo “Sara Brancia”di via Aleardi in zona Lagomaggio a Rimini. L’impianto di 1.100 mq è stato oggetto di un restyling che, in particolare, ha visto la sostituzione completa del pavimento e la posa di un nuovo parquet, completamento rinnovato e utilizzabile per diverse discipline (oltre al pattinaggio su rotelle, pallamano, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo anche per utilizzo scolastico). Oltre alla nuova superficie di gioco sono presenti due spogliatoi per gli atleti e due spogliatoi per gli istruttori, uno spazio infermeria, un magazzino, una sala per i pesi e due bagni pubblici.

Intanto il Comune di Rimini ha pubblicato sull’albo pretorio un nuovo elenco degli impianti sportivi comunali, con l’indicazione dell’ampliamento della destinazione d’uso per alcuni di essi. Sono in totale 84, tra impianti principali, palestre scolastiche, strutture di quartiere gli spazi dedicati allo sport cittadino. La novità, annoverata tra i cinque principali impianti sportivi comunali è quella della Casa del volley, che affianca lo stadio Romeo Neri, il palasport “Flaminio”, lo stadio del baseball di via Monaco e la palestra Carim.

Ognuno di questi spazi è multifunzionale: al suo interno sono presenti altri spazi e palestre per un utilizzo multidisciplinare e contemporaneo di più attività. Le palestre scolastiche sono 36, 12 invece i campi da calcio, 5 i campi di tennis. Impianti che in buona parte – ricorda l’Amministrazione Comunale – sono stati oggetto, approfittando del calo delle attività indoor e della pausa scolastica, tra luglio e agosto ogni di interventi di manutenzione straordinaria grazie all’investimento di oltre un milione di euro.

Tra le principali novità, nelle destinazioni d’uso, quello che permetterà l’utilizzo dell’impianto sportivo palestra “Gemmani”, posta all’interno dello Stadio Romeo Neri di accogliere i corsi della disciplina “Ultimate frisbee”, e all’impianto sportivo palestra “Sala C1”, posta all’interno del Palazzetto dello Sport Flaminio, di accogliere corsi di “danza e ballo”.