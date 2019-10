Riaprono i Bastioni Settentrionali e cambia la viabilità

Sono in fase di conclusione a Rimini i lavori su via Bastioni settentrionali, inseriti nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di Porta Galliana.

La conclusione dell’intervento segna anche l’avvio di una riorganizzazione in più fasi della viabilità che interessa l’intero quadrante urbano. Si prevedono, tra le altre cose alcuni cambi di marcia e qualche sperimentazione di chiusura al traffico, in occasioni particolari, per il ponte di Tiberio.

Il piano sarà illustrato domani, venerdì 4 ottobre, nei dettagli dagli assessori competenti alla mobilità Roberta Frisoni e l’assessore ai Lavori Pubblici Jamil Sadegholvaad.