Per la meteorologia servono professionisti. L'appello di Ampro a Roma

“E’ fondamentale che un campo delicato come quello meteorologico sia affidato a professionisti del settore. Associazioni come l’AMPRO tutelano i cittadini e la professionalità degli operatori”. A dirlo il deputato Alessandro Battilocchio a margine di una Conferenza organizzata proprio dalla Associazione Meteo Professionisti (AMPRO) nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Nella delegazione di otto soci presente a Roma, anche il riminese Roberto Nanni (meteoroby).

Nel corso della conferenza sono stati presentati i requisiti di appartenenza a questa nuova Associazione Meteorologica che si distingue per essere fondata sulla Legge 4/2013 e per essere rispettosa delle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia di Ginevra.

AMPRO è stata inserita anche negli Elenchi delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Presidente Massimo Ferrario ha chiesto il coinvolgimento di AMPRO in ambiti istituzionali, ad esempio come CTU in tribunale o nelle previsioni meteo per la Protezione Civile.