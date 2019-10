Palestra Casadei-Rinaldi. Brasini: per il pasticcio non basta il rattoppo

Un grave pasticcio. Definisce così l’assessore allo sport del comune di Rimini Gianluca Brasini quanto è accaduto nel rifacimento della pavimentazione della palestra Casadei-Rinaldi di via Morri a Viserba, la casa del Viserba Volley. Nelle ultime settimane spiega l’assessore “una ditta romagnola su incarico di Anthea, ha eseguito i lavori, ma purtroppo, nonostante la comprovata esperienza della ditta, i lavori non hanno dato l’esisto sperato: la non corretta posa della pavimentazione ha creato degli avallamenti per le quali sono stati necessari dei ‘rattoppi’ urgenti per consentire l’utilizzo da parte degli studenti e degli atleti”. Brasini spiega che, però, non ci si accontenta della pezza ad un’opera del valore di 50mila euro, chiaramente non versati dall’ente visto l’esito dei lavori: “l’intervento ‘tampone’, verificato e collaudato, garantirà la prosecuzione delle normali attività, almeno in questo avvio di anno scolastico, ma stiamo già muovendo tutti i passi necessari anche con la ditta per arrivare nel giro di poco ad una risoluzione definitiva che non danneggi ulteriormente l’Ente, ma soprattutto i ragazzi e le altlete”

La nota dell’assessore.

Nel corso dell’estate l’Amministrazione Comunale ha messo a punto un piano per l’adeguamento e la sistemazione degli impianti sportivi del territorio, con un occhio di riguardo per le palestre scolastiche, in modo che fossero pronte per l’avvio del nuovo anno e della nuova stagione sportiva. Lavori per oltre un milione di euro per interventi per una ventina di strutture comunali: uno sforzo importante che rinnoviamo ogni anno ma che rappresenta un investimento indispensabile se vogliamo continuare nel percorso ormai consolidato di promozione della pratica sportiva in particolare per i più giovani. Proprio per il peso prioritario che diamo a questo tipo di investimenti non può passare sotto silenzio il grave ‘pasticcio’ occorso alla palestra Casadei-Rinaldi di Viserba in via Morri, ‘casa’ del Viserba Volley, una delle belle realtà sportive della nostra città. In queste settimane la palestra è stata interessata da alcuni lavori tra cui la sostituzione della pavimentazione, operata da una ditta romagnola su incarico di Anthea, a cui il Comune ha affidato i lavori. Purtroppo, nonostante la comprovata esperienza della ditta, i lavori non hanno dato l’esisto sperato: la non corretta posa della pavimentazione ha creato degli avallamenti per le quali sono stati necessari dei ‘rattoppi’ urgenti per consentire l’utilizzo da parte degli studenti e degli atleti. E’ evidente però che a fronte di un’opera dal valore di 50mila euro, ovviamente non ancora versati all’appaltatore, l’Amministrazione non si può accontentare di metterci una pezza: insieme ad Anthea il Comune si è attivato per capire come procedere per ridare alla palestra la pavimentazione che merita nei tempi più rapidi possibili. L’intervento ‘tampone’, verificato e collaudato, garantirà la prosecuzione delle normali attività, almeno in questo avvio di anno scolastico, ma stiamo già muovendo tutti i passi necessari anche con la ditta per arrivare nel giro di poco ad una risoluzione definitiva che non danneggi ulteriormente l’Ente, ma soprattutto i ragazzi e le altlete”