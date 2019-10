Non ce l'ha fatta il giovane colto da malore in campo

Non ce l’ha fatta purtroppo Luca Petitti, il 29enne riminese colto da un malore una settimana fa mentre giocava a calcetto con gli amici in uno dei campi all’aperto del Garden (vedi notizia). Il giovane, crollato in campo, era stato subito soccorso sul posto con ripetuti e disperati tentativi di rianimazione, prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi, dove era ricoverato in Rianimazione. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15.30 alla Chiesa della Riconciliazione di Rimini.

La famiglia ha acconsentito all’espianto di organi del ragazzo, che era una donatore di sangue.

Luca era cugino dell’assessore regionale Emma Petitti, che in un post su Facebook scrive: “Ci hai donato coraggio e voglia di vivere. Grazie a tutti i medici e operatori sanitari che si sono presi cura di te, con professionalità e umanità. Grazie a chi ci è stato vicino. Conserveremo con noi per sempre il tuo bellissimo sorriso, la tua bontà, la tua generosità e intelligenza. Ti amiamo tanto”.