Si accascia durante il calcetto, grave giovane

Martedì sera intorno alle 21.30, durante una partita a calcetto tra amici sul campo di un centro sportivo di Rimini, un 27enne riminese si è improvvisamente accasciato al suolo da solo: un malore, secondo le prime ricostruzioni, non dovuto a nessun contrasto di gioco. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi. Mentre il personale del centro portava sul posto il defibrillatore, è intervenuta anche un’infermiera che si trovava nello stesso centro per fare sport e che ha praticato i primi massaggi cardiaci.

Le pratiche salvavita, massaggi e defibrillazioni, sono state poi esercitate anche dal personale del 118 intervenuto subito sul posto. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Infermi di Rimini in condizioni gravi. Sul posto è poi intervenuta la Polizia per ricostruire la dinamica dei fatti e per gli accertamenti del caso.