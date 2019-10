Noleggi abusivi di imbarcazioni. 21 illeciti nel riminese

Sono 21 gli illeciti sanzionati dalla Capitaneria di Porto di Rimini nell’ambito dei controlli su noleggio e locazione abusivi delle unità da diporto. L’operazione è iniziata a Ferragosto.

I militari hanno scovato irregolarità relative principalmente a velieri, catamarani e piccoli yacht da diporto occultamente utilizzati a fini commerciali per escursioni di turisti. Elevate sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro. Per alcune violazioni è scattata anche la sospensione della licenza di navigazione.

“Il fenomeno della locazione/noleggio abusivi – spiega la Capitaneria – presenta profili, oltre che distorsivi della concorrenza ai danni degli armatori dei trasporti passeggeri, anche attinenti alla sicurezza della navigazione: le irregolarità accertate, infatti, hanno riguardato l’assenza dello specifico titolo abilitativo da parte di chi conduceva l’imbarcazione con i passeggeri, la mancanza del previsto certificato di idoneità al noleggio dell’unità, oltre che la mancanza delle prescritte comunicazioni preventive all’Autorità marittima ed annotazioni sui documenti di bordo“.

Ulteriori accertamenti sono in atto.