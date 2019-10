Manutenzione delle strade. A Bellaria interventi per 300mila euro

Sono cominciati a Bellaria Igea Marina i lavori di manutenzione del manto stradale. L’intervento, che costerà 300.000 euro, è rivolto in particolare alle strade di accesso alla fascia turistica, ma anche agli ingressi alla città, alla zona colonie e ad alcune aree critiche del forese.

Tra le strade a ridosso del centro interessate, si segnalano via Perugia, via Torre e via Conca, ma anche via Caduti per la Libertà, strada che settimanalmente accoglie il mercato di Bellaria.

Sempre in centro, sarà interessata via Ionio in prossimità della scuola elementare Carducci, mentre in zona Cagnona i lavori sono previsti in un tratto di via Sebenico, in via Parenzo (strada molto utilizzata per il raggiungimento della scuola media “Panzini”), in via Conti e nella sua traversa, via Pancaldo: due strade, queste ultime, in cui l’asfaltatura chiude un intervento di riqualificazione totale che ha visto estendere la fognatura bianca.

Asfaltatura totale anche in alcune strade della zona Colonie, tra cui via Mantegazza e via Salemi, strada utilizzata per il raggiungimento della primaria Manzi e della materna Delfino. Nel forese interventi nelle zone più ammalorate, ad esempio, di via Sant’Apollonia e via San Matteo.

Ai lavori di questo autunno 2019 si aggiunge l’appalto per i nuovi asfalti già previsto nella primavera del 2020.