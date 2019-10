Mamma muore investita davanti al figlio

Incidente mortale oggi pomeriggio a Santarcangelo, in via Sogliano, dove una donna di 38 anni, di nazionalità rumena, di cui ancora non sono state fornite le generalità, è stata travolta da un suv Nissan. La mamma era insieme al figlio di 6 anni, camminavano entrambi sul ciglio della strada, quando per cause ancora in corso di accertamento è stata centrata in pieno dal mezzo, condotto da un anziano, che poi è finito contro alcune auto in sosta, danneggiandone quattro. Nonostante i soccorsi del 118, per la 38enne (che abitava poco lontano dal luogo dell’incidente) non c’è stato nulla da fare. E’ morta sul colpo sotto gli occhi del figlio, miracolosamente illeso. Sull’asfalto, ricoperto di detriti, il corpo della giovane mamma avvolto da un lenzuolo bianco.

In via Sogliano, per ricostruire l’esatta dinamica del mortale, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Vallata. Presenti anche i carabinieri di Santarcangelo.