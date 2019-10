IEG punta sul tessile. Acquistata la manifestazione FIMAST

Italian Exhibition Group (IEG) ha sottoscritto lo scorso 10 ottobre l’acquisto della manifestazione FIMAST (Fiera Internazionale per macchine ed accessori del settore tessile – calzetteria). Si tratta di una rassegna che si tiene biennalmente a Brixia Expo, organizzata da Principemedia, e il cui prossimo appuntamento è in calendario dal 27 al 30 maggio 2020 nel quartiere fieristico di Brescia.

E’ l’unica manifestazione del settore in Italia e propone le ultime novità mondiali sulle macchine tessili per le calze proprio nel principale distretto dei macchinari per questa tipologia di articoli (il bresciano) e per il prodotto finito (il mantovano).

Per IEG si tratta di un’occasione per consolidare il proprio portafoglio nel comparto tecnologico-industriale per un pubblico strettamente professionale e in ottica di valorizzazione dei distretti industriali più rappresentativi del made in Italy.

Nell’organizzare la manifestazione, IEG cercherà di attirare un cospicuo numero di buyers internazionali, a consolidamento della crescita di FIMAST su nuovi mercati, così come richiesto dalle aziende espositrici.